Во время жизненных невзгод, усталости или плохого настроения необходимо возвращаться к маленьким мелочам, которые поднимут вам настроение. Убежать от серой обыденности и переживаний вам помогут книги.

Life24 собрал для антистресс-книги, которые читаются на одном дыхании и сделают вас немного счастливее.

Читайте также: Кардашян и почему мы боимся говорить о сексе: 5 книг о том, как жить смелее

"Славная жизнь Ей-Джея Фикри", Габриель Зевин

Издательство: Vivat

Цена: 127 грн

Это что-то вроде сказки для взрослых с хорошим юмором и душевной историей. Книжник-отшельник держит небольшой книжный магазин на острове Алисы. Его жена умерла, дела в магазине идут плохо, а редкое издание книги Эдгара Алана По из его личной коллекции – украли!

Уютная история, которая понравится всем книголюбам / Изображение Yakaboo

Его непростой характер отпугивает всех знакомых и, казалось бы, оставаться ему одиноким до конца жизни. Однако неожиданно однажды вечером на его пороге появляется маленькая кудрявая двухлетняя девочка. Кто ее родители и как она здесь оказалась – неизвестно. Однако теперь жизнь отшельника в корне меняется.

"Садовые чары", Сара Эддисон Аллен

Издательство: Vivat

Цена: 90 грн

Эта история наполнена семейным уютом, теплом, ароматом и .. магией.

Одна из сестер Вейверли после 10 лет разлуки возвращается в семейное гнездо, чтобы найти себя, залечить старые раны и восстановить связь с родными. У каждой женщины из семьи Вейверли есть свой недюжинный талант, которому завидуют все соседи в их маленьком городке. А еще – в их дворе растет яблоня, которая может предсказать будущее, стоит только попробовать ее плодов.

Легкая история с нотками магии о вере в лучшее / ИзображениеYakaboo

Поэтому вас ждет переплетение семейной драмы нескольких поколений, невероятных кулинарных рецептов и магического реализма.

"Маленький парижский книжный магазин", Нина Джордж

Издательство: Наш Формат

Цена: 195 грн

Еще одна теплая история о владельце магазина, который лечит книгами. Да, вам не послышалось, Жан Одиночка точно знает какую книгу подобрать посетителю, чтобы вылечить его душевные раны – за этим к нему и приходят в его "Литературную аптеку". Единственный, кого он не может вылечить – это он сам. Его первая любовь, девушка Манон, покинула его более 20 лет назад, оставив всего одно письмо, которое он все эти годы боится открыть.

История о том, как стать свободным, которую вам захочется читать неспешно / Изображение Наш Формат

Решив наконец покончить с этим, он отправляется в путешествие на своей книжной барже по Франции, чтобы найти Манон. Там он встречает невероятных людей, познает счастье дружбы и наконец, находит себя. Эта спокойная история о первой любви, о том, как пережить разочарование и потерю и встретиться со своими страхами.

"Неистово щаслива", Дженни Лоусон

Издательство: Vivat

Цена: 140 грн

Невероятно позитивная и легкая книга о популярной писательнице, которая страдает психическими расстройствами. Звучит не так уж и весело? Однако это лишь на первый взгляд. Автор в легкой юмористической форме рассказывает о своем опыте борьбы с болезнью и непониманием окружающих. И все это на фоне жизненных забавных историй, которые заставляют смеяться практически на каждой странице.

Юмор и оптимизм в увлекательных историях о борьбе с болезнью / Изображение Vivat

Немного сумасшедшая, но такая оптимистичная и сентиментальная книга точно станет вашей таблеткой от пессимизма и мрачного настроения.

"Страна муми-троллей", Туве Янсон

Издательство: Видавництво Старого Лева

Цена: 370 грн

Не удивляйтесь, что в этом списке появилась детская книга. Трилогия известной детской писательницы покорила сердца не только детей, но и взрослых. Туве Янсон создала причудливый мир, в котором живут необычные существа – муми-тролли и их многочисленные друзья. Героям этих книг приходится задумываться над смыслом жизни, значением любви, ценности дружбы и семьи.

Классическая детская история порадует даже взрослых / Изображение Видавництво Старого Лева

Эта история настолько наполнена домашним уютом и светом, что даже во взрослом возрасте хочется снова и снова возвращаться к приключениям удивительной семьи Муми-троллей.