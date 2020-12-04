Эти книги – настоящий кладезь вдохновения, которого не хватает многим на пути их становления. Их авторы объясняют, как не бояться своих желаний и стать сильной личностью с высокой самооценкой; как быть уверенным и одновременно остаться собой.

Эллис Кешмор. Феномен культуры Кардашян



Феномен культуры Кардашян \ Фото Фабула

Издательство: Фабула, 2020

Цена: 160 гривен

О чем книга: Актуальность этой книги трудно переоценить, ведь она охватывает почти все аспекты общества потребления XXI века, не только освещая их нынешнее состояние, но и рассказывая об истории возникновения и развитие в течение последних десятилетий и даже давая некоторые прогнозы на будущее.

Секс и сексуальность. Феминизм. Нарциссизм. Эгоизм. Слава. Самореализация. Гомосексуальность. Гендерная идентичность. Расизм. Демонстративное потребление. Публичность частной жизни. Повсеместное присутствие социальных медиа ... То есть это для всех, кто хочет понять современный мир.

Мир, свободный от Кардашян, никогда не станет реальностью. Если бы не Кардашян, которые решили проживать свою жизнь под наблюдением публики, а взамен попросили всего несколько сотен миллионов (или миллиардов в случае Кайли), это были какие-то другие "обычные" знаменитости. Те, с которыми можно себя отождествить.

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Циники стремятся настаивать, что знаменитости является частью механизма доставки, цель которого – стимулировать аудиторию, чтобы та страстно желала новых потребительских товаров и действовала импульсивно, приобретая их. Я не исключаю этого аргумента, хотя если бы это были не знаменитости, то корпорации нашли бы другие пути и методы поддержки этого ритма потребительства в XX веке.

Ошо. Сексуальные вопросы. От секса до сверхсознания



Сексуальные вопросы. От секса до сверхсознания / Фото Book24

Издательство: Terra Incognita, 2020

Цена: 213 гривен

О чем книга: Благодаря сексу мы появились на свет, благодаря сексу передаем эстафету жизни потомкам, благодаря сексу переживаем волны наивысшего наслаждения. Почему же нам неловко говорить о сексе, почему он до сих пор для нас запретный плод? Почему мы его стесняемся? Автор этой книги, не стесняясь, предлагает посмотреть на секс под другим углом и понять, в чем причина нашего неприятия.

А вместе с тем – осознать секс как дар природы, который мы до сих пор не умеем принять, как уникальное связующее звено между телесным наслаждением и святостью, как путь к высшему развития духовности. Поэтому главная идея этой книги: люди, научитесь любить!

Секс должен быть свободный, не омраченный чувством вины, не искаженный постоянным отрицанием и не приглушенный. Ведь речь идет не только об удовлетворении телесной потребности, но и о психологическом и духовном измерение человеческих отношений. И когда мы примем свою сексуальность и научимся наслаждаться ею, нам откроются до тех пор недоступные просторы нашей души и самосознания.

Леонард Млодинов. Подсознание. Как интуитивный ум человека управляет его поведением



Подсознание. Как интуитивный ум человека управляет его поведением​ / Фото Book King

Издательство: КМ-Букс, 2020

Цена: 158 гривен

О чем книга: Автор этой книги – физик и популяризатор науки. Он раскрывает тайны формирования нашим подсознанием представлений о бытии, объясняя, почему мы иногда ошибочно воспринимаем отношение к нам родных, друзей и коллег, ошибаемся относительно причин собственных решений и искажено запоминаем важные события.

В течение двух последних десятилетий исследования в области нейрофизиологии все убедительнее демонстрируют, что наше восприятие мира – чувство, поведение, воспоминания и взгляды на общество – в значительной степени определяется подсознательными мозговыми процессами, а не сознательным анализом, как долгое время считалось.

Поэтому автор с присущим ему юмором описывает сложную картину подсознательного разума.

Решма Саджани. Несовершенная, но смелая. Меньше смотри, больше лажай. Живи смелее!



Несовершенная, но смелая. Меньше смотри, больше лажай. Живи смелее

Издательство: BookChef, 2019

Цена: 136 гривен

О чем книга: В этой книге в очередной раз напоминают о том, что многие из нас чувствуют себя раздавленными под тяжестью своих ожиданий. Мы постоянно стараемся угодить всем и во всем. Нас мучает бессонница, размышления о том, не обидели ли мы кого-нибудь, и это причиняет нам дискомфорт. В конце концов мы выросли женщинами, которые боятся неудач.

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Пришло время расправиться со страхами, которые глушат наши мечты и сужают наш мир, a также снижают наш шанс на счастье. Выбрав смелость, a не совершенство, мы будем отстаивать свою позицию, оставив позади то, что делает нас несчастными, и отважимся достичь того, чего искренне и страстно хотим.

Совершенство направит нас на безопасный путь, однако смелость даст достичь желаемого. Поэтому автор этой книги делится соображениями и практиками, как отказаться от потребности в совершенстве и стать смелыми. Будучи смелой, хотя и несовершенной, каждая из нас может стать творцом своей самой полной, самой смелой и радостной жизни.

Кэтти Кей, Клэр Шипмен. Код Уверенности для девушек. Опыт реальных девушек, которые дали волю уверенности и сделали что-то удивительное



Код Уверенности для девушек. Опыт реальных девушек, которые дали волю уверенности и сделали что-то удивительное / Фото Kniga.biz

Издательство: Виват, 2020

Цена: 230 гривен

О чем книга: В ней содержатся не только советы о том, как развить уверенность в себе, но и истории реальных девушек, которым удалось побороть страх, справиться с неудачей и, несмотря на негативный опыт, двигаться дальше. Для закрепления новых умений и полезных навыков в книге представлены тренировочные упражнения, тесты и остроумные комиксы.

Итак, это книга о том, что девушки действительно могут все, но часто они сомневаются в своих способностях, нуждаются в защите и поддержке. Эта книга – источник вдохновения, которого не хватает девушкам на пути их становления.

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В ней объясняется, как не бояться своих желаний и стать сильной личностью с высокой самооценкой; как быть уверенной и одновременно остаться собой; как общаться с друзьями, чтобы вдохновлять друг друга и добавлять уверенности, почему не стоит придавать большого значения неудачам, как начать действовать и осознать, что твои идеи значат больше, чем ты думаешь, что такое синдром самозванца и почему от него стоит как можно скорее избавиться?