Ці книжки – справжнє джерело натхнення, якого бракує багатьом на шляху їхнього становлення. Їх автори пояснюють, як не боятися своїх прагнень і стати сильною особистістю з високою самооцінкою; як бути впевненим і водночас залишитися собою.

Елліс Кешмор. Феномен культури Кардашьян



Феномен культури Кардаш'ян \ Фото Фабула

Видавництво: Фабула, 2020

Ціна: 160 гривень

Про що книга: Актуальність цієї книжки важко переоцінити, адже вона охоплює майже всі аспекти суспільства споживання XXI століття, не лише висвітлюючи їхній теперішній стан, але й розповідаючи про історію виникнення та розвиток протягом останніх десятиліть і навіть даючи деякі прогнози на майбутнє.

Секс і сексуальність. Фемінізм. Нарцисизм. Егоїзм. Слава. Самореалізація. Гомосексуальність. Гендерна ідентичність. Расизм. Демонстративне споживання. Публічність приватного життя. Повсюдна присутність соціальних медіа... Тобто це для всіх, хто хоче зрозуміти сучасний світ. Світ, вільний від Кардашьянів, ніколи не стане реальністю. Якби не Кардашьяни, які вирішили проживати своє життя під наглядом публіки, а натомість попросили лише кілька сотень мільйонів (чи мільярдів у випадку Кайлі), це були б якісь інші "звичайні" знаменитості. Ті, з якими можна себе ототожнити.

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Циніки прагнуть наполягати, що знаменитості є частиною механізму доставки, мета якого – стимулювати аудиторію, щоб та пристрасно бажала нових споживчих товарів та діяла імпульсивно, купуючи їх. Я не відкидаю цього аргументу, хоча якби це були не знаменитості, то корпорації знайшли б інші шляхи та методи підтримки того ритму споживацтва, що зародився у XX столітті.

Ошо. Сексуальні питання. Від сексу до надсвідомості



Сексуальні питання. Від сексу до надсвідомості \ Фото Book24

Видавництво: Terra Incognita, 2020

Ціна: 213 гривень

Про що книга: Завдяки сексу ми з’явилися на світ, завдяки сексу передаємо естафету життя нащадкам, завдяки сексу переживаємо хвилі найвищої насолоди. Чому ж нам ніяково говорити про секс, чому він досі для нас є забороненим плодом? Чому ми його соромимось? Автор цієї книжки, не соромлячись, пропонує подивитися на секс під іншим кутом і зрозуміти, в чому причина нашого несприйняття.

А разом з тим – усвідомити секс як дар природи, який ми досі не вміємо прийняти, як унікальну сполучну ланку між тілесною насолодою і святістю, як шлях до найвищого розвитку духовності. Тож головна ідея цієї книжки: люди, навчіться любити!

Секс має бути вільний, не затьмарений почуттям провини, не спотворений постійним запереченням і не притлумлений. Адже йдеться не лише про задоволення тілесної потреби, але й про психологічний та духовний вимір людських стосунків. І коли ми приймемо свою сексуальність і навчимося розкошувати нею, нам відкриються доти недоступні обшири нашої душі та самоусвідомлення.

Леонард Млодінов. Підсвідомість. Як інтуїтивний розум людини керує її поведінкою



Підсвідомість. Як інтуїтивний розум людини керує її поведінкою \ Фото Book King

Видавництво: КМ-Букс, 2020

Ціна: 158 гривень

Про що книга: Автор цієї книжки – фізик і популяризатор науки. Він розкриває таємниці формування нашою підсвідомістю уявлення про буття, пояснюючи, чому ми іноді хибно сприймаємо ставлення до нас рідних, друзів і колег, помиляємося щодо причин власних рішень і спотворено запам'ятовуємо важливі події.

Упродовж двох останніх десятиріч дослідження в галузі нейрофізіології дедалі переконливіше демонструють, що наше сприйняття світу – чуття, поведінка, спогади і погляди на суспільство – значною мірою визначається підсвідомими мозковими процесами, а не свідомим аналізом, як тривалий час вважалося.

Тож автор з притаманним йому гумором описує складну картину підсвідомого розуму.

Решма Саджані. Нeдocкoнaлa, пpoтe cмiливa. Мeншe cтepeжиcя, бiльшe лaжaй. Живи cмiливiшe!



Нeдocкoнaлa, пpoтe cмiливa. Мeншe cтepeжиcя, бiльшe лaжaй. Живи cмiливiшe!

Видавництво: BookChef, 2019

Ціна: 136 гривень

Про що книга: У цій книжці у черговий раз нагадують про те, що багато хтo з нac пoчувaютьcя poзчaвлeними пiд тягapeм cвoїx oчiкувaнь. Ми пocтiйнo нaмaгaємocя дoгoдити вciм i в уcьoму. Нac мучить бeзcoння, poздуми пpo тe, чи ми чacoм кoгocь нe oбpaзили, й цe cпpичинює нaм диcкoмфopт. Зpeштoю ми виpocли жiнкaми, якi бoятьcя нeвдaч.

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Нacтaв чac poзпpaвитиcя зi cтpaxaми, якi глушaть нaшi мpiї i звужують нaш cвiт, a тaкoж знижують нaш шaнc нa щacтя. Вибpaвши cмiливicть, a нe дocкoнaлicть, ми вiдcтoювaтимeмo cвoю пoзицiю, зaлишивши пoзaду тe, щo poбить нac нeщacними, i вiдвaжимocя дocягнути тoгo, чoгo щиpo i пpиcтpacнo xoчeмo.

Дocкoнaлicть нaпpaвить нac нa бeзпeчний шляx, пpoтe cмiливicть дacть дocягнути бaжaнoгo. Тож авторка цієї книжки дiлитьcя мipкувaннями i пpaктикaми, як вiдмoвитиcя вiд пoтpeби в дocкoнaлocтi й cтaти cмiливими. Будучи cмiливoю, xoчa й нeдocкoнaлoю, кoжнa з нac мoжe cтaти твopцeм cвoгo нaйпoвнiшoгo, нaйcмiливiшoгo i нaйpaдicнiшoгo життя.

Кетті Кей, Клер Шипмен. Код Упевненості для дівчат. Досвід реальних дівчат, які дали волю впевненості та зробили щось дивовижне



Код Упевненості для дівчат. Досвід реальних дівчат, які дали волю впевненості та зробили щось дивовижне \ Фото Kniga.biz

Видавництво: Віват, 2020

Ціна: 230 гривень

Про що книга: У ній містяться не лише поради про те, як розвинути впевненість у собі, але й історії реальних дівчат, яким удалося побороти страх, упоратися з невдачею і, попри негативний досвід, рухатися далі. Для закріплення нових умінь та корисних навичок у книжці подано тренувальні вправи, тести й дотепні комікси.

Отже, це книжка про те, що дівчата справді можуть усе, проте часто вони сумніваються у своїх здібностях, потребують захисту та підтримки. Ця книжка – джерело натхнення, якого бракує дівчатам на шляху їхнього становлення.

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У ній пояснюється, як не боятися своїх прагнень і стати сильною особистістю з високою самооцінкою; як бути впевненою і водночас залишитися собою; як спілкуватися з друзями, щоб наснажувати одне одного та додавати впевненості, чому не варто надавати великого значення невдачам, як почати діяти й усвідомити, що твої ідеї важать більше, ніж ти думаєш, що таке синдром самозванця і чому його варто якомога швидше позбутися?