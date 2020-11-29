Навіть у найзапекліших любителів книг часом трапляються ситуації, коли читання зовсім не приносить задоволення, усі твори здаються нецікавими, а вдома у шафі стоїть ціла купа новеньких книг, до яких не доходять руки.

Life24 склали список поширених шкідливих звичок читачів, які заважають їм сповна насолодитись читанням. Можливо, ви впізнаєте тут і себе?

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Дуже довго обираєте книги

Звісно, немає нічого поганого у свідомому підході до вибору книг. Проте літературний смак, як і музичний, це дуже суб’єктивна річ, тому жодні рекомендації не гарантують того, що книга вам сподобається. А якщо ви будете тижнями радитись з усіма друзями, перечитувати усі відгуки та рецензії на неї та чекати знаку від долі, то часу на читання тієї самої книги у вас просто не залишиться. Часом, з книгами теж потрібно діяти рішуче і довіряти своїй інтуїції.

Дочитуєте усі книги до кінця

Ви з тих людей, які ніколи не дадуть шансу новій книзі, поки стара не дочитана? Навіть якщо вона неймовірно нудна, а персонажі вас дратують? Навіть якщо ви читаєте її вже кілька місяців по 10 сторінок, поки гора нової літератури вкривається пилюкою? Негайно відкладайте цю книгу та не катуйте себе поганою, нудною чи просто літературою, яка вам не підходить. Не зважайте на те, що ця книга – дорога, з дуже красивою обкладинкою або її вам подарувала мама: ваші нерви дорожчі.

Увесь час відволікаєтесь на телефон

Це поширена проблема серед сучасних читачів. Навіть найцікавіша книга буде здаватись нудною, якщо ваші думки постійно літають далеко від історії, про яку ви читаєте. Якщо ви помічаєте, що весь час повертаєтеся до прочитаного та не можете відразу зрозуміти сенс фрази, можливо, варто вимкнути телефон та не відволікатись на сповіщення, а з головою поринути читання?

Думаєте, що читання – це надважливо

Якщо ви вже кілька місяців не брали до рук книги і картаєте себе за це – не варто. Книги вже давно припинили бути єдиним джерелом знань для людства, а вам необов’язково читати по 10 книг на місяць, щоб інтелектуально розвиватись та дізнаватись щось нове. Не надавайте читанню занадто великого значення, ставтесь до нього простіше – і одна книга на кілька місяців, прочитала із задоволенням, принесе вам набагато більше користі, ніж 5 книг, які ви прочитали із почуття обов’язку.