Даже у самых ярых любителей книг порой случаются ситуации, когда чтение совсем не доставляет удовольствия, все произведения кажутся неинтересными, а дома в шкафу стоит целая куча новеньких книг, до которых не доходят руки.

Life24 составили список распространенных вредных привычек читателей, которые мешают им сполна насладиться чтением. Возможно, вы узнаете здесь и себя?

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Очень долго выбираете книги

Конечно, нет ничего плохого в сознательном подходе к выбору книг. Но литературный вкус, как и музыкальный, – это очень субъективная вещь, поэтому никакие рекомендации не гарантируют того, что книга вам понравится. А если вы будете неделями совещаться со всеми друзьями, перечитывать все отзывы и рецензии на нее и ждать знака судьбы, то времени на чтение той самой книги у вас просто не останется. Иногда с книгами тоже нужно действовать решительно и доверять своей интуиции.

Дочитываете все книги до конца

Вы из тех людей, которые никогда не дадут шанса новой книге, пока старая не дочитана? Даже если она невероятно скучная, а персонажи вас раздражают? Даже если вы читаете ее уже несколько месяцев по 10 страниц, пока гора новой литературы покрывается пылью? Немедленно откладывайте эту книгу и не пытайте себя плохой, скучной или просто литературой, которая вам не подходит. Не обращайте внимания на то, что эта книга – дорогая, с очень красивой обложкой или ее вам подарила мама: ваши нервы дороже.

Все время отвлекаетесь на телефон

Это распространенная проблема среди современных читателей. Даже самая интересная книга покажется скучной, если ваши мысли постоянно летают далеко от истории, о которой вы читаете. Если вы замечаете, что все время возвращаетесь к прочитанному и не можете сразу понять смысл фразы, возможно, стоит выключить телефон и не отвлекаться на оповещения, а с головой окунуться в чтение?

Думаете, что чтение – это сверхважно

Если вы уже несколько месяцев не брали в руки книги и корите себя за это – не стоит. Книги уже давно перестали быть единственным источником знаний для человечества, а вам необязательно читать по 10 книг в месяц, чтобы интеллектуально развиваться и узнавать что-то новое. Не придавайте чтению слишком большое значение, относитесь к нему проще – и одна книга на несколько месяцев, прочитанная с удовольствием, принесет вам гораздо больше пользы, чем 5 книг, которые вы прочитали из чувства долга.