Зазвичай все, що ми бажаємо, дійсно потрібні речі, але є і випадкові надбання. Такі речі або емоції лише займають наш час і простір. Ми працюємо, щоб витрачати, і тут не тільки про гроші.

Кожна хвилина нашого життя вартує більшого усвідомлення, ніж просто володіти всім доступним. Life 24 пропонує до вашої уваги добірку книг, які відкриють завісу в цій темі та розкажуть, як правильно звільнятися від непотрібних речей.

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"Радість. Магія простих речей", Інґрід Фетелль Лі

Видавництво: Наш Формат, 2020

Ціна: 210 грн

Дизайнерка, письменниця, засновниця блогу "Естетика радості" Інґрід Фетелль Лі занурює у світ радості від споглядання.

Психологія, дизайн, колористика розкриє ваш світогляд по-новому. Авторка розповідає про естетику радості, про яскраві кольори в інтер'єрі та про відчуття натхнення від простого споглядання на квітуче дерево. Ви відчуєте, як звичний нам простір та предмети, якими володіємо, впливають на наш настрій та світосприйняття.

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Письменниця наводить у книзі приклад жінки, яка купувала собі букет квітів кожного разу, коли в неї був поганий настрій. Вона вважала це марнотратством, а тому робила це лише з особливої нагоди. Однак, вона дійшла висновку, що за ті гроші, які кожного дня витрачає на психотерапевта, може кожного тижня протягом року купляти собі квіти для підняття настрою.

Що ж станеться, коли ми спробуємо розбудити в собі інстинкт пошуку радості, який приспали багато років тому?, – вдається до запитання авторка.

Ідеальні форми, яскраві кольори, симетричні зображення здатні приносити радість і формують таке явище, яке ми називаємо естетикою.

"Останнім часом дедалі більше досліджень свідчать про чіткий взаємозв'язок між нашим оточенням і психічним здоров'ям. Приміром, люди, які працюють у залитому сонцем офісі, краще сплять і частіше сміються, аніж "бранці" темних кабінетів, а кімнатні квіти поліпшують не лише настрій, а й пам'ять. Ґрунтовніше вивчаючи ці результати, я помітила, що радість стала для мене чимось менш амфорним та абстрактним – вона виявилася реальною".



"Шкереберть. Як творчий безлад може змінити життя на краще", Тім Гарфорд

Видавництво: Наш Формат, 2018

Ціна: 185 грн

Економіст і журналіст Тім Гарфорд розповідає, як безлад цілком реально обернути на користь, і чому це може бути цікаво.

Не завжди ідеальний порядок надихне на нові звершення, вважає автор. Як доказ він наводить психологічні експерименти науковців над людьми. Одній групі людей давали якесь легке завдання – написати твір на задану тему, намалювати якусь картинку. А в процесі створення змінювали це завдання, говорячи, що учасник сам неправильно почув, що від нього вимагають. Згодом змінювали завдання ще раз і говорили, що "помилятися – це нормально". За словами Гарфорда, це давало кращий результат роботи, а найголовніше – люди відчували більше натхнення для створення готового "продукту".

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Іншій групі давали по три різні слова, які потрібно було скласти в речення. Спочатку це були схожі за логікою слова, типу: "зуби, щітка, стоматолог". А потім – абсолютно не поєднувані слова. У другому випадку результат був креативнішим і, знову ж таки, приносив більше задоволення учасникам експерименту.

Книга "Шкереберть" підкаже як надихатися, творити, розвивати креативність і створювати щось прекрасне. Зміст базується на цікавих фактах із життя відомих людей, що стали прикладом дієвості ідей автора. Повний контроль — не завжди перевага.

Ніхто не здивувався, коли Стів Редґрейв, найвідоміший веслувальник планети, здобув свою п'яту золоту медаль. Наступного дня Гант-Девіс і його команда дали ще одну неочікувану золоту медаль – перша перемога британців на човні "8+" із 1912 року. Вони зробили це завдяки тому, що навмисне від’єднались від решти світу, щоб налагодити найважливіший зв'язок – один з одним.

"Іскра радості: ілюстрований майстер-клас з організації простору та прибирання", Марі Кондо

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

Ціна: 140 грн

Черговий бестселер New York Times від Марі Кондо. Авторка увійшла до списку 100 найвпливовіших людей світу та винайшла свій "метод КонМарі" для наведення порядку в своєму будинку і в житті.

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У книзі йдеться про мистецтво впорядкування речей, про необхідність оточувати себе улюбленими речами та вміння відрізняти важливе від непотребу. Це зовсім не означає, що треба викинути все. Важливість в іншому: зосередитись і залишити лише те, що дійсно приносить задоволення.

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Марі Кондо розробила порадник з прибирання. Там 6 порад. Вона радить прибиратися послідовно і за категоріями, а не за кімнатами. Наприклад, якщо ви прибираєте одяг, вам потрібно знати, скільки одиниць кожної категорії одягу ви маєте, аби якісно його скласти.

Також авторка дає чіткий алгоритм, як позбутися непотрібних речей, а саме – як визначитися, яка з речей і є непотрібною. Для цього вона використовує метод порівняння. Та з речей, яка програє свій "двобій", має піти з вашого життя. Успіх майже повністю залежить від способу мислення.

Процес прибирання, який ви опануєте, має на меті не просто позбутися мотлоху в домі чи нашвидкуруч усе причепурити перед спонтанними відвідинами. Ви будете наводити лад аби власне життя спалахнуло радістю і змінилося назавжди.

"Радощі мінімалізму", Френсін Джей

Видавництво: КМ-Букс, 2019

Ціна: 210 грн

Щодня нас оточує безліч маркетингових пропозицій перед якими важко встояти. Як не купити собі чергові круті джинси чи брендову сумочку? Та чи варто ускладнювати життя великою кількістю речей?

Експертка з прибирання Френсін Джей розкриває філософію мінімалізму та ділиться порадами про спрощення та упорядкування. Книга є певним посібником про те, як позбутися зайвого в квартирі, офісі, шафі та житті в цілому. Менше речей – більше щастя. Це основна думка авторки. Вивільнення від фізичного і ментального мотлоху допоможе привести до ладу думки та зробити життя змістовнішим, вважає вона.

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Авторка ділить речі на три категорії: корисні, красиві та речі-емоції. Більшість людей мають потенційно корисні речі, так звані дублікати, наприклад, зайві пластикові контейнери для їжі. Або речі, складні у застосуванні та догляді, тому вони лежать незаймані. Варто зрозуміти наступне: як річ з'явилася у вашому житті, яку функцію виконує, як часто ви нею користуєтесь. Якщо певна річ зламається, чи будете ви шкодувати та яку емоцію викликає у вас цей предмет. Важливо бути чесним перед собою у визначенні цих критеріїв.

Дехто може заперечити, бо помилково вважатиме, що всі речі є корисними, але чи читали ви колись книжки про техніки виживання? Це як ковток свіжого повітря – вражає, як мало потрібно людині, щоб підтримувати своє життя: прихисток, одяг – для регуляції температури тіла, вода, їжа, кілька місткостей та деяке кухонне начиння.

"Коли менше — насправді більше", Джошуа Беккер

Видавництво: Рідна мова, 2019

Ціна: 105 грн

Усвідомлене щасливе життя знайшов для себе Джошуа Беккер. Автор є засновником вебсайту Becoming Minimalist та одним з найвпливовіших представників руху мінімалістів.

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Досягнувши успіху та матеріального достатку, Джошуа зрозумів, що отримує більше тривоги ніж радості від речей, якими володіє. Тому пропонує скинути зі своїх плечей вантаж матеріалізму.

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Забиті шафи, в морозильну камеру не влазить все, що ви хочете туди помістити, кухонних шафок завжди мало. Речі займають наш час на їх обслуговування та забирають зароблені кошти, щоб їх придбати. Книга змінить погляд на звичне життя та навчить цінувати не матеріальний стан, а духовний.

Авторка: Маргарита Борисенко