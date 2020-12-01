Три роки тому відома фітнес-тренерка Аніта Луценко відвідала Індію та привезла звідти кілька простих правил, за якими живе й досі.

У своєму інстаграмі Аніта Луценко розповіла про свої основні життєві принципи, яких вона завжди дотримується. Ось перелік її правил життя:

Часом буває важко зізнаватись собі у чомусь, проте важливо завжди бути чесною не лише з іншими, але й з собою.

Бути мінімалістом у всьому: не накопичувати одяг, речі, емоції.

Красти чужу інтелектуальну власність – неприпустиму, адже це те саме, що вкрасти чужу річ.

Потрібно слідкувати не лише за своїм тілом, а й за своїми словами та діями:не лаятись, не грубіянити, бути ввічливою.

Завжди самовдосконалюватись та аналізувати свої вчинки та емоції та ставити собі питання: “Чому я на це так реагую? Чому мені це важливо? Чому я це сказала?”

Мені так багато є що аналізувати в собі, що я не уявляю, як людям вистачає часу аналізувати ще й інших, – зі сміхом пише зірка.

Не забувати: якщо ти чекаєш любові від інших людей, то й інші чекають цього від тебе.

Не вважати себе найрозумнішим та не думати, що іншим людям завжди потрібні ваші поради – це просто невиховано. Радити щось потрібно тільки тоді, коли людина про це попросила, хоч інколи це буває й важко.

Все це неможливо без позитивного погляду життя.

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А щоб усі ці правила було легко виконувати, а ви завжди випромінювали позитив, Аніта Луценко в одному з постів пропонує спочатку зробити перший крок до позитивного мислення – полюбити себе. Вона поділилась простою вправою, яка допоможе прийняти себе.

Подивитись на себе у дзеркало та почати спокійно описувати своє тіло таким, яким ви його бачите: світле волосся, карі очі, маленькі груди, струнка фігура тощо. Намагайтесь при цьому дивитись на своє тіло ніби зі сторони, як на абстрактний предмет: не оцінюйте себе, не лайте та не засуджувати своє тіло за неідеальність. Просто констатуйте факти. Повторіть це 5-7 разів. Описуючи своє тіло без зайвих оцінок ви навчитесь бачити його все повністю, а не концентруватись на недоліках.

Усі жінки неймовірно красиві з усіма своїми недоліками, а головне – це очі. І якщо вони припиняють блищати від щастя через будь-що: фігуру, стосунки чи роботи...Пора щось змінювати.