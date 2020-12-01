Три года назад известная фитнес-тренерка Анита Луценко посетила Индию и привезла оттуда несколько простых правил, по которым живет до сих пор.

В своем инстаграме Анита Луценко рассказала о своих основных жизненных принципах, которые она всегда соблюдает. Вот перечень ее правил жизни:

Иногда бывает трудно признаваться себе в чем-то, но важно всегда быть честной не только с другими, но и с собой.

Быть минималисткой во всем: не накапливать одежду, вещи, эмоции.

Воровать чужую интеллектуальную собственность – недопустимо, ведь это то же, что украсть чужую вещь.

Нужно следить не только за своим телом, но и за своими словами и действиями: не ругаться, не хамить, быть вежливыми.

Всегда самосовершенствоваться и анализировать свои поступки и эмоции, задавать себе вопрос: "Почему я на это так реагирую? Почему мне это важно? Почему я это сказала? "

Мне так много есть что анализировать в себе, что я не представляю, как людям хватает времени анализировать еще и других, - со смехом пишет звезда.

Не забывать: если ты ждешь любви от других людей, то и другие ждут этого от тебя.

Не считать себя самой умной и не думать, что другим людям всегда нужны ваши советы – это просто невоспитанно. Советовать что-то нужно только тогда, когда человек об этом попросил, хотя иногда это бывает трудно.

Все это невозможно без позитивного взгляда на жизнь.

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А чтобы все эти правила было легко выполнять, а вы всегда излучали позитив, Анита Луценко в одном из постов предлагает сначала сделать первый шаг к позитивному мышлению – полюбить себя. Она поделилась простым упражнением, которое поможет принять себя.

Посмотрите на себя в зеркало и начните спокойно описывать свое тело таким, каким вы его видите: светлые волосы, карие глаза, маленькая грудь, стройная фигура и тому подобное. Старайтесь при этом смотреть на свое тело как бы со стороны, как на абстрактный предмет: не оценивайте себя, не ругайте и не осуждать свое тело за неидеальность. Просто констатирует факт. Повторите это 5-7 раз. Описывая свое тело без лишних оценок, вы научитесь видеть его все полностью, а не концентрироваться на недостатках.

Все женщины невероятно красивые со всеми своими недостатками, а главное – это глаза. И если они прекращают блестеть от счастья из-за чего угодно: фигуры, отношений или работы ... Пора что-то менять.