Не давать непрошеных советов и мыслить позитивно: Анита Луценко раскрыла свои правила жизни
Три года назад известная фитнес-тренерка Анита Луценко посетила Индию и привезла оттуда несколько простых правил, по которым живет до сих пор.
В своем инстаграме Анита Луценко рассказала о своих основных жизненных принципах, которые она всегда соблюдает. Вот перечень ее правил жизни:
- Иногда бывает трудно признаваться себе в чем-то, но важно всегда быть честной не только с другими, но и с собой.
- Быть минималисткой во всем: не накапливать одежду, вещи, эмоции.
- Воровать чужую интеллектуальную собственность – недопустимо, ведь это то же, что украсть чужую вещь.
- Нужно следить не только за своим телом, но и за своими словами и действиями: не ругаться, не хамить, быть вежливыми.
- Всегда самосовершенствоваться и анализировать свои поступки и эмоции, задавать себе вопрос: "Почему я на это так реагирую? Почему мне это важно? Почему я это сказала? "
Мне так много есть что анализировать в себе, что я не представляю, как людям хватает времени анализировать еще и других, - со смехом пишет звезда.
- Не забывать: если ты ждешь любви от других людей, то и другие ждут этого от тебя.
- Не считать себя самой умной и не думать, что другим людям всегда нужны ваши советы – это просто невоспитанно. Советовать что-то нужно только тогда, когда человек об этом попросил, хотя иногда это бывает трудно.
- Все это невозможно без позитивного взгляда на жизнь.
Читайте также: Топ-5 фильмов о реальных женщинах, которые пошли против правил и победили
А чтобы все эти правила было легко выполнять, а вы всегда излучали позитив, Анита Луценко в одном из постов предлагает сначала сделать первый шаг к позитивному мышлению – полюбить себя. Она поделилась простым упражнением, которое поможет принять себя.
- Посмотрите на себя в зеркало и начните спокойно описывать свое тело таким, каким вы его видите: светлые волосы, карие глаза, маленькая грудь, стройная фигура и тому подобное.
- Старайтесь при этом смотреть на свое тело как бы со стороны, как на абстрактный предмет: не оценивайте себя, не ругайте и не осуждать свое тело за неидеальность. Просто констатирует факт.
- Повторите это 5-7 раз. Описывая свое тело без лишних оценок, вы научитесь видеть его все полностью, а не концентрироваться на недостатках.
Все женщины невероятно красивые со всеми своими недостатками, а главное – это глаза. И если они прекращают блестеть от счастья из-за чего угодно: фигуры, отношений или работы ... Пора что-то менять.
Поделиться новостью