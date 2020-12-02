Обычно все, что мы хотим, действительно нужные вещи, но бывают и случайные приобретения. Такие вещи или эмоции только занимают наше время и пространство. Мы работаем, чтобы тратить, и здесь не только о деньгах.

Каждая минута нашей жизни стоит большего осознания, чем просто владение всем доступным. Life 24 предлагает вашему вниманию подборку книг, которые откроют занавес в этой теме и расскажут, как правильно избавляться от ненужных вещей.

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"Радость. Магия простых вещей", Ингрид Фетелль Ли

Издательство: Наш Формат, 2020

Цена: 210 грн

Дизайнерка, писательница, основательница блога "Эстетика радости" Ингрид Фетелль Ли погружает в мир радости от созерцания.

Психология, дизайн, колористика раскроет ваше мировоззрение по-новому. Авторка рассказывает об эстетике радости, о ярких цветах в интерьере и о чувстве вдохновения от простого созерцания цветущего дерева. Вы почувствуете, как привычное нам пространство и предметы, которыми мы обладаем, влияют на наше настроение и мировосприятие.

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Писательница приводит в книге пример женщины, которая покупала себе букет цветов каждый раз, когда у нее было плохое настроение. Она считала это расточительством, а потому делала это только по особому случаю. Однако, она пришла к выводу, что за те деньги, которые она каждый день тратит на психотерапевта, можно каждую неделю в течение года покупать себе цветы для поднятия настроения.

Что же произойдет, если мы попытаемся разбудить в себе инстинкт поиска радости, который усыпили много лет назад ?, – спрашивает авторка.

Идеальные формы, яркие цвета, симметричные изображения способны приносить радость и формируют то явление, которое мы называем эстетикой.

"В последнее время все больше исследований свидетельствуют о четкой взаимосвязи между нашим окружением и психическим здоровьем. К примеру, люди, которые работают в залитом солнцем офисе, лучше спят и чаще смеются, чем "пленники" темных кабинетов, а комнатные цветы улучшают не только настроение, но и память. Глубже изучая эти результаты, я заметила, что радость стала для меня чем-то менее амфорным и абстрактным – она ​​оказалась реальной ".

"Вверх тормашками. Как творческий беспорядок может изменить жизнь к лучшему", Тим Гарфорд

Издательство: Наш Формат, 2018

Цена: 185 грн

Экономист и журналист Тим ​​Гарфорд рассказывает, как беспорядок вполне реально обратить на пользу, и почему это может быть интересно.

Не всегда идеальный порядок вдохновляет на новые свершения, считает автор. В качестве доказательства он приводит психологические эксперименты ученых над людьми. Одной группе людей давали какое-то легкое задание – написать сочинение на заданную тему, нарисовать какую-то картинку. А в процессе создания меняли эту задачу, говоря, что участник сам неправильно услышал, что от него требуют. Впоследствии меняли задание еще раз и говорили, что "ошибаться – это нормально". По словам Гарфорд, это давало лучший результат, а главное – люди чувствовали больше вдохновения для создания готового "продукта".

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Другой группе давали по три разных слова, которые нужно было составить в предложения. Сначала это были похожие по логике слова, по типу: "зубы, щетка, стоматолог". А потом – совершенно несочетаемые слова. Во втором случае результат был креативным и, опять же, приносил больше удовольствия участникам эксперимента.

Книга "Вверх тормашками" подскажет как вдохновляться, творить, развивать креативность и создавать что-то прекрасное. Содержание базируется на интересных фактах из жизни известных людей, ставших примером действенности идей автора. Полный контроль – не всегда преимущество.

Никто не удивился, когда Стив Редгрейв, самый известный гребец планеты, получил свою пятую золотую медаль. На следующий день Хант-Дэвис и его команда дали еще одну неожиданную золотую медаль – первая победа британцев на лодке "8+" с 1912 года. Они сделали это благодаря тому, что нарочно отделились от остального мира, чтобы наладить важнейший связь – друг с другом.

"Искра радости: иллюстрированный мастер-класс по организации пространства и уборке", Мари Кондо

Издательство: Клуб Семейного Досуга, 2018

Цена: 140 грн

Очередной бестселлер New York Times от Мари Кондо. Авторка вошла в список 100 самых влиятельных людей мира и изобрела свой "метод КонМари" для наведения порядка в своем доме и в жизни.

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В книге говорится об искусстве порядка вещей, о необходимости окружать себя любимыми вещами и умении отличать важное от мусора. Это вовсе не означает, что надо выбросить все. Важность в другом: сосредоточиться и оставить только то, что действительно приносит удовольствие.

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Мари Кондо разработала руководство по уборке. Там 6 советов. Она советует убираться последовательно и по категориям, а не по комнатами. Например, если вы убираете одежду, вам нужно знать, сколько единиц каждой категории одежды у вс есть, чтобы качественно их сложить.

Также автор дает четкий алгоритм, как избавиться от ненужных вещей, а именно – как определиться, какая из вещей и является ненужной. Для этого она использует метод сравнения. Та из вещей, которая проигрывает свой "поединок", должна уйти из вашей жизни. Успех почти полностью зависит от способа мышления.

Цель процесса уборки, которым вы овладеете, – не просто избавиться хлама в доме или наскоро все убрать перед спонтанным приходом гостей. Вы будете наводить порядок, чтобы собственная жизнь вспыхнула радостью и изменилась навсегда.

"Радости минимализма", Френсин Джей

Издательство: КМ-Букс, 2019

Цена: 210 грн

Ежедневно нас окружает множество маркетинговых предложений перед которыми трудно устоять. Как не купить себе очередные крутые джинсы или брендовую сумочку? Но стоит ли усложнять жизнь большим количеством вещей?

Експертка по уборке Френсин Джей раскрывает философию минимализма и делится советами об упрощении и упорядочивании. Книга является определенным руководством того, как избавиться от лишнего в квартире, офисе, шкафу и жизни в целом. Меньше вещей – больше счастья. Это основная мысль автора. Освобождение от физического и ментального хлама поможет привести в порядок мысли и сделать жизнь более содержательной, считает она.

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Авторка делит вещи на три категории: полезные, красивые и вещи-эмоции. У большинства людей есть потенциально полезные вещи, так называемые дубликаты, например, лишние пластиковые контейнеры для еды. Или вещи, сложные в применении и уходе, поэтому они лежат нетронутые. Стоит подумать о следующем: как вещь появилась в вашей жизни, какую функцию выполняет, как часто вы ей пользуетесь. Если вещь сломается, будете ли вы жалеть и какую эмоцию вызывает у вас этот предмет. Важно быть честным перед собой в определении этих критериев.

Некоторые могут возразить, потому что ошибочно будут считать, что все вещи полезны, но читали ли вы когда-то книги о технике выживания? Это как глоток свежего воздуха – поражает, как мало нужно человеку, чтобы поддерживать свою жизнь: приют, одежда – для регуляции температуры тела, вода, пища, несколько емкостей и некоторая кухонная утварь.

"Когда меньше – на самом деле больше", Джошуа Беккер

Издательство: Ридна мова, 2019

Цена: 105 грн

Джошуа Беккер живет осознанную и счастливую жизнь. Автор основатель флеш Becoming Minimalist и один из самых влиятельных представителей движения минималистов.

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Достигнув успеха и материального достатка, Джошуа понял, что получает больше тревоги, чем радости от вещей, которыми владеет. Поэтому предлагает сбросить со своих плеч груз материализма.

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Забитые шкафы, в морозильную камеру не влезает все, что вы хотите туда поместить, кухонных шкафчиков всегда мало. Вещи занимают наше время на их обслуживание и забирают заработанные средства, чтобы мы их могли приобрести. Книга изменит взгляд на привычную жизнь и научит ценить не материальное состояние, а духовное.

За годы, прошедшие с момента уборки в гараже, я много узнал о минимализме. Своими находками я поделюсь в этой книге, но я снова и снова буду возвращаться к мысли, которая появилась у меня в тот день: вещи не только не делают нас счастливыми, а отвлекают от того, что делает! Избавившись от лишних вещей, мы найдем то, что нам действительно нужно.

Авторка: Маргарита Борисенко