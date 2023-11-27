У світі існує безліч написаних книг та книжкових серій. Про ті, які ще довго вас не відпускатимуть – у тексті 24 Каналу.

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Цикл "Темна вежа" Стівена Кінга

Серія короля жахів поєднує різні жанри: наукову фантастику, фентезі, навіть вестерн. У центрі подій останній член королівського ордену Стрільців Роланд, який шукає Темну Вежу – таємниче місце, що з'єднує різні світи.

Всесвіт нагадує сучасний світ, трохи Дикий Захід, і приправлене все це магією та стімпанком. Цікаво також, що персонажі серії з’являються і в багатьох інших книгах Кінга, але зрозуміти це можуть тільки ті, хто прочитав цикл.

"Дюна" Френка Герберта

Фантастичний цикл охоплює 5 тисяч років. Найцінніша речовина всесвіту – прянощі. Той, хто володіє ними, може все: літати між зірок, продовжувати життя, здобувати гроші. Однак, їх видобувають лише на одній планеті, й за володіння нею триває постійна війна між династіями.

Через тисячоліття на планеті навіть з’являється Цар, Єретики. Незмінним лишаються тільки постійні сутички й людська природа.

"Плаский світ" Террі Пратчетта

Дискосвіт – це віддзеркалення нашого життя, море усмішок, гумору, пародій на різні жанри. Фантастичний світ стоїть на черепасі та слонах, а на поверхні – десятки персонажів, кожен з яких потрапив до оповідки: боги, крадії, чарівники, члени міської варти, тролі, відьми й герої. Цикл налічує дуже багато книг, які розкривають зовсім різних героїв.

"Фундація" Айзека Азімова

Видатний математик Імперії Гарі Селдон навчився передбачати події в Галактиці. На жаль, не зміг запобігти її розпаду, тому створив Фундацію десь на кінці Всесвіту.

Тут зібралися усі видатні науковці та почали жити за "планом Селдона". Вони переживають кризи та намагаються вижити серед багатьох інших імперій.