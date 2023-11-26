Колись автор роману сказав, що вимагає від свого читача готовності все життя читати його твори, тож дехто зрозумів ці слова надто буквально. Члени каліфорнійського книжкового клубу протягом 28 років розшифровували роман Джойса, аналізуючи сторінку за сторінкою.

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У чому особливість книги

"Поминки за Фіннеганом" доволі складний твір, тому не кожен, хто його прочитав, може запевнити, що зрозумів її. Роман написаний заплутаною сумішшю заново винайдених слів, ігор слів і алюзій, посилається приблизно на 80 мов, і люди навіть не можуть домовитися про те, де відбувається дія книги або хто її персонажі.

28 років тому Джері Фіалка організувала книжковий клуб, присвячений винятково цій книзі. Щомісяця від 10 до 30 осіб збирались, аби прочитати 2 сторінки тексту та обговорити його. Згодом темп читання знизили і тому на зустрічах читали та обговорювали одну сторінку.

Цікаво, що на прочитання роману у клубу пішло більше часу, ніж в автора на написання. Джеймс Джойс створив свій роман за 17 років, з яких 4 роки він не писав абсолютно нічого.

Проте завершення 628-сторінкового роману не означає завершення книжкового клубу. Учасники далі будуть перечитувати цей твір, аби переосмислювати та обговорювати його знову.