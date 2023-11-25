Де увесь цей час зберігалася книга, як її вдалося повернути та яка доля чекає на видання надалі, розповідаємо у тексті.

До теми Загубилась на 45 років: в Англії до бібліотеки повернули книгу, яку взяли ще у минулому столітті

Як вдалося знайти книгу через 100 років

Бібліотекарі публічної книгозбірні американського міста Сент-Пол були шоковані, коли їм принесли примірник книги "Famous Composers vol. 2" ("Знамениті композитори. Частина 2") 1902 року. Книгу взяли у бібліотеці понад 100 років тому.

Як написали у твітері книгозбірні, примірник приніс відвідувач, який перебирав речі своєї матері та натрапив на неочікувану знахідку.

Бібліотекарі вважають, що це може бути одна з небагатьох книг, яка пережила пожежу 1915 року в старій будівлі бібліотеки. Тоді було втрачено близько 160 000 книг.

Практично вся бібліотека була знищена. Ця книга, мабуть, одна з небагатьох, що вціліли,

– кажуть у бібліотеці.

Як повідомляє The Guardian, координатор цифрової бібліотеки Джон Ларсон сказав, що це найбільш прострочена книга, яку він бачив за 25 років роботи.

Кілька разів книги повертали після 20 або 30 років зберігання. Але жодного разу не приносили примірник, який був прострочений на 100 років. Можливо, раз на п'ять або десять років ми бачитимемо такі повернення,

– сказав він.

Хоча бібліотека більше не стягує штрафи за прострочення книг, якби це робили за ставкою 1919 року в 1 цент на день, він міг би скласти 36 тисяч доларів.

Водночас навіть попри те, що книга нарешті повернулася до книгозбірні, її, швидше за все, через делікатний стан передадуть на зберігання до архіву.