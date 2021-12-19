Що почитати на зимові свята – 5 цікавих книг, які вам сподобаються

Неймовірні пригоди у цих книжках овіяні атмосферою чародійства, казки та щасливого випадку, і це не дивно напередодні новорічних свят.

Сюжети, які пропонують автори – феєричні, надзвичайні, захопливі. Читаймо, щоб підтримати гарний настрій і цікаво провести час з книжкою!

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5 цікавих книг для зимових свят

Крістелль Дабос "Крізь дзеркала. Зимові заручини" (Vivat, 2021)



Неймовірна книга для зимового вечора / Фото Vivat

Героїня цієї історії, на ім'я Офелія – дівчина в окулярах і старенькому шалику, яка весь час проводить з книжками в будівлі Архівів. А ще вона особлива, бо володіє даром читати минуле й мандрувати світами крізь дзеркала. Утім здається, що жоден портал не сховає її від заручин з Торном, самозакоханим і жорстоким представником клану Драконів. Дівчина має покинути рідний ковчег Аніма та вирушити до столиці холодного й крижаного, відомого як Полюс.

"Дід скептично скинув бровою і поторгав пальцями свої вуса. – Ти вже й не сподіваєшся, що я захищатиму тебе перед матір'ю? – Однаково це нічого не дасть. – Що змушу поступитися перед твоїм батьком-слабаком? –Я збираюся вийти заміж за чоловіка, якого для мене обрали. І нічого більше. – Офелія опустила окуляри на ніс і витримала погляд хрещеного батька, не змигнувши. Її карі очі вп'ялися в його золоті. – Щасливої дороги! – полегшено видихнув старий. – Зізнаюся, гадав, ти не здатна промовити ці слова. Певно, хлопець припав тобі до душі. Ну ж бо, розповідай усе як є. Але спершу скажи мені, хто він".

Але небезпека чатує за кожним рогом і нікому не можна довіряти. Усе на Полюсі має зворотний бік. Довкола Офелії в'ється химерне плетиво інтриг, яке затягує її до небезпечної політичної гри. Тепер вона – інструмент смертельної змови, що поставить під загрозу не тільки долю Офелії, а й майбутнє всього світу.

Володимир Нікітенко "Зануда Рауль і лист старої маркізи" (Гамазин, 2021)



Ця книга стане чудовою компанією / Фото Гамазин

Якби під час прогулянки в улюбленицю близнючок Мандаринку не влучила блискавка, якою вона "поділилася" з дівчатками, все у цьому карколомному детективі було б зовсім інакше. Утім, одна з дівчат, Амалія, стала злобною і пихатою, тримаючи в узді власного чоловіка та й геть усе містечко, а друга, Агнешка, скромна співробітниця статуправління, яка вираховує кількість спотикань на Землі – сумирною і романтичною. І все б воно так і тягнулося, і в місті панувала сіра нудьга, а в житті однієї з сестер – гірка несправедливість, якби давня помилка долі через недбалого поштаря не була виправлена двома хлопцями-школярами. Точніше, одним з них, тим самим занудою Раулем, який довів справу до кінця, випадково знайшовши загадкового листа двадцятирічної давнини. Невже правда переможе у цьому невеселому містечку, і все у житті близнючок нарешті стане на свої місця?

"Вибачте, але мені потрібно поговорити із сеньйоритою Амалією Гудіто, – нерішуче продовжив Рауль. – Її немає. Говори швидко і вали звідси, я передам… – Так, передайте їй, будь ласка, – Рауль ніяково наблизив обличчя до домофона, – що я хотів би поговорити про один лист… Щоправда, адресований не їй…" Щоб не розкривати інтригу, зауважимо одне – винуватиця Мандаринка, яка підштовхнула сюжет, ще довго давала електрику для водонапірної башти на винокурні й освітлювала веселі сільські ярмарки, натомість життя героїнь змінилося більш кардинально.

Ґюдрун Скреттінґ "Три чоловіки для Вільми" (Видавництво Старого Лева, 2021)

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Історія, яка заінтригує та подарує неймовірний вечір / Фото Видавництво Старого Лева

Головній героїні цієї історії Вільмі Ваєрьод, самотній вчительці гри на фортепіано, тридцять п'ять. Вона намагається уникати небезпек та ризиків, їсти лише корисну їжу, кожен її день схожий на попередній. Та одного дня, після несподіваного візиту священника і судмедексперта, які приносять сумну звістку про смерть її батька та купку листів від нього, життя Вільми перевертається з ніг на голову. Жінка вражена: про батька вона нічого не знала, їй ніхто про нього не розповідав. Проте вона вирішує, що його листи стануть для неї своєрідним різдвяним календарем, і починає їх читати.

Які таємниці приховує історія її родини, ким був таємничий Фредрік М. Сандвікс – чоловік із накладними вусами, трохи схожий на різдвяного гнома, які неочікувані деталі дізнається Вільма про своє народження, батька і маму – про це і багато іншого ви дізнаєтесь, прочитавши цю емоційну й теплу історію з нотками чорного гумору, глибоку, таку, яка назавжди залишається в серці.

Бернардін Еварісто "Дівчина, жінка, інакша" (Фабула, 2021)



Чудова книга для зимового вечора / Фото Фабула

Роман відомої британської письменниці складається з 12 історій різних жінок, здебільшого чорношкірих англійок. Не поєднані загальним сюжетом, ці історії, як і життєві дороги героїнь, тонко й вигадливо переплетені, що підкреслено химерною графікою роману. Режисерка і вчителька, банкірка і прибиральниця, фермерка і небінарна особа зі світу соцмедіа – всі вони прагнуть свого і сподіваються знайти відповіді на питання, хто вони й звідки, чого варті й куди йти далі. Затяті феміністки і покірні дружини – вони знають собі ціну і розчарувалися в житті. Авторка переконливо говорить від імені кожної, не встаючи ні на чию сторону, не намагаючись пропагувати, тож читач сам може вибрати, чий голос йому ближчий.

"Домінік усвідомила свою сексуальну орієнтацію ще в підлітковому віці та мудро тримала це в секреті, бо не була певна, як відреагують її друзі та рідні, а ставати вигнанкою їй не хотілося… – дізнаємося ми про одну з героїнь роману, – вона спробувала кілька разів з хлопцями, їм сподобалося… вона ж терпіла… у віці шістнадцяти років, прагнучи стати актрисою, вона вирушила до Лондона, де люди з гордістю заявляють про свою аутсайдерську ідентичність за допомогою значків… вона спала просто під арками набережної Вікторії, а то й під дверима магазинів уздовж вулиці Стренд. Якось її допитали працівники житлової асоціації темношкірих, яким вона збрехала й плакалася, що втекла з дому, бо батько бив її… службовця з Ямайки це не вразило, тож ти кажеш, що тебе били?".

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Ліян Моріарті "Дев'ять незнайомців" (КМ–Букс, 2021)



Книга "Дев'ять незнайомців" / Фото КМ–Букс

Прочитавши цю історію, ми дізнаємося, чи можуть десять днів, проведених на оздоровчому курорті, повністю змінити людину назавжди. У будь-якому разі, героям захопливого роману Ліян Моріарті невдовзі випаде нагода про це дізнатися. Дев'ятеро людей зустрічаються на оздоровчому курорті, відірваному від світу. Хтось приїхав сюди, щоб позбутися зайвої ваги, хтось, щоби перезавантажитися, а дехто опинився тут із причин, у яких не хоче зізнатися навіть собі. Оточені розкішшю й турботою, занурені в медитації та самоусвідомлення, ці люди розуміють, що для втілення своїх задумів їм, можливо, доведеться докладати певних зусиль. Але жоден із них не міг навіть уявити, наскільки непростими можуть виявитися десять днів перебування в цьому місці.

"Спекотного й безхмарного січневого дня Франсез Велті, авторка любовних романів, які колись були бестселерами, шосту годину їхала на самоті непривітною пустельною місцевістю на північний захід від свого сіднейського помешкання, – починається ця історія. – Темна стрічка шосе заспокійливо звивалася попереду, кондиціонер на повну силу дув охолодженим повітрям їй в обличчя. Небо здавалося величезним синім куполом, який накрив її маленьке самотнє авто. Неба було аж занадто багато, як на її смак".