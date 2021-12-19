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Кристелль Дабос "Сквозь зеркала. Зимняя помолвка" (Vivat, 2021)



Невероятная книга для зимнего вечера / Фото Vivat

Героиня этой истории, по имени Офелия – девушка в очках и стареньком шарфике, которая все время проводит с книгами в здании архивов. А еще она особенная, потому что владеет даром читать прошлое и путешествовать по мирам сквозь зеркала. Впрочем, кажется, что ни один портал не скроет ее от помолвки с Торном, самовлюбленным и жестоким представителем клана Драконов. Девушка должна покинуть родной ковчег Анима и отправиться в столицу холодного и ледяного, известного как Полюс.

"Дед скептически сбросил бровью и подергал пальцами свои усы. – Ты уже и не надеешься, что я буду защищать тебя перед матерью? – Все равно это ничего не даст. – Что заставлю уступить перед твоим отцом-слабаком? – Я собираюсь выйти замуж за мужа, которого выбрали для меня... И ничего больше. – Офелия опустила очки на нос и выдержала взгляд крестного отца, не мигнув. Ее карие глаза впились в его золотые. Ты не способна произнести эти слова. Наверное, парень пришелся тебе по душе. Ну-ка, рассказывай все как есть. Но сначала скажи мне, кто он".

Но опасность караулит за каждым углом и никому нельзя доверять. Все на Полюсе имеет обратную сторону. Вокруг Офелии вьется вычурное плетение интриг, которое затягивает ее в опасную политическую игру. Теперь она – инструмент смертельного сговора, который поставит под угрозу не только судьбу Офелии, но будущее всего мира.

Владимир Никитенко "Зануда Рауль и письмо старой маркизы" (Гамазин, 2021)



Эта книга станет отличной компанией / Фото Гамазин

Если бы во время прогулки в любимицу близнецов Мандаринку не попала молния, которой она "поделилась" с девочками, все в этом головокружительном детективе было бы совсем иначе. Впрочем, одна из девушек, Амалия, стала злобной и напыщенной, держа в узде собственного мужа и весь городок, а вторая, Агнешка, скромная сотрудница статуправления, которая вычисляет количество спотыканий на Земле – смирной и романтичной. И все бы оно так и тянулось, и в городе царила серая скука, а в жизни одной из сестер – горькая несправедливость, если бы давняя ошибка судьбы из-за небрежного почтальона не была исправлена ​​двумя ребятами-школьниками. Точнее, одним из них, тем самым занудой Раулем, доведшим дело до конца, случайно обнаружив загадочное письмо двадцатилетней давности. Неужели правда победит в этом невеселом городке,

"Извините, но мне нужно поговорить с сеньоритой Амалией Гудито, – нерешительно продолжил Рауль. – Ее нет. Говори быстро и вали отсюда, я передам… – Да, передайте ей, пожалуйста, – Рауль смущенно приблизил лицо к домофону, – что я хотел бы поговорить об одном письме… Правда, адресован не ей…" Чтобы не раскрывать интригу, заметим одно – виновница Мандаринка, которая подтолкнула сюжет, еще долго давала электричество для водонапорной башни на винокурне и освещала веселые сельские ярмарки, а жизнь героинь изменилась.

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Гюдрун Скреттинг "Три человека для Вильмы" (Издательство Старого Льва, 2021)



История, которая заинтригует и подарит невероятный вечер / Издательство Старого Льва

Главной героини этой истории Вильме Ваеред, одинокой учительнице игры на фортепиано, тридцать пять. Она пытается избегать опасностей и рисков, есть только полезную пищу, каждый ее день похож на предыдущий. Но однажды, после неожиданного визита священника и судмедэксперта, которые приносят печальную весть о смерти ее отца и кучу писем от него, жизнь Вильмы переворачивается с ног на голову. Женщина удивлена: об отце она ничего не знала, ей никто о нем не рассказывал. Однако она решает, что его письма станут для нее своеобразным рождественским календарем, и начинает их читать.

Какие тайны скрывает история ее семьи, кем был таинственный Фредрик М. Сандвикс – мужчина с накладными усами, чуть-чуть похожий на рождественского гнома, какие неожиданные детали узнает Вильма о своем рождении, отце и маме – об этом и многом другом вы узнаете, прочитав эту эмоциональную и теплую историю с нотками черного юмора, глубокую, навсегда остающуюся в сердце.

Бернардин Эваристо "Девушка, женщина, иначе" (Фабула, 2021)



Прекрасная книга для зимнего вечера / Фото Фабула

Роман известной британской писательницы состоит из 12 историй разных женщин, в основном чернокожих англичан. Не совмещенные общим сюжетом, эти истории, как и жизненные дороги героинь, тонко и затейливо переплетены, что подчеркнуто причудливой графикой романа. Режиссер и учительница, банкирша и уборщица, фермер и небинарное лицо из мира соцмедиа – все они стремятся к своему и надеются найти ответы на вопрос, кто они и откуда, чего стоят и куда идти дальше. Упорные феминистки и покорные супруги – они знают себе цену и разочаровались в жизни. Автор убедительно говорит от имени каждой, не вставая ни на чью сторону, не пытаясь пропагандировать, так что читатель сам может выбрать, чей голос ему ближе.

"Доминик осознала свою сексуальную ориентацию еще в подростковом возрасте и мудро держала это в секрете, потому что не была уверена, как отреагируют ее друзья и родные, а становиться изгнанкой ей не хотелось… – узнаем мы об одной из героинь романа, – она попробовала несколько раз с ребятами, им понравилось… она же терпела… в возрасте шестнадцати лет, стремясь стать актрисой, она отправилась в Лондон, где люди с гордостью заявляют о своей аутсайдерской идентичности с помощью значков… она спала прямо под арками набережной Виктории, а то и под дверью магазинов вдоль улицы Стренд. Как-то ее допросили работники жилищной ассоциации темнокожих, которым она соврала и плакалась, что сбежала из дома, потому что отец бил ее... служащего из Ямайки это не поразило, так что ты говоришь, что тебя били?".

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Лиян Мориарти "Девять незнакомцев" (КМ-Букс, 2021)



Книга "Девять незнакомцев" / Фото КМ-Букс

Прочитав эту историю, мы узнаем, могут ли десять дней, проведенных на оздоровительном курорте, полностью изменить человека навсегда. Во всяком случае, героям увлекательного романа Лиан Мориарти вскоре представится возможность об этом узнать. Девять человек встречаются на оздоровительном курорте, оторванном от мира. Кто-то приехал сюда, чтобы избавиться от лишнего веса, кто-то, чтобы перезагрузиться, а некоторые оказались здесь по причинам, по которым не хотят признаться даже себе. Окруженные роскошью и заботой, погруженные в медитацию и самосознание, эти люди понимают, что для воплощения своих замыслов им, возможно, придется прилагать определенные усилия. Но ни один из них не мог даже представить, как непростыми могут оказаться десять дней пребывания в этом месте.