Напевно, кожна дитина, й неважливо скільки їй років, хоче підготувати для мами особливий подарунок. Інколи дуже складно обрати щось конкретне, тому Life 24 створив добірку, що подарувати на День матері.

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Ідеї подарунків на День матері

Букет квітів

Квіти – завжди найкращий подарунок. Букет улюблених маминих троянд, ромашок, лілій чи будь-яких інших квітів обов'язково порадують найдорожчу людину у світі. А власноруч підписана листівка точно зберігатиметься роками й даруватиме мамі приємні спогади.

Солодощі

Якщо мама полюбляє солодощі, то такий подарунок не залишить її байдужою. Улюблений торт, набір цукерок чи бокс з солодощами стане чудовим сюрпризом. До слова, із солодощів можна створити креативний букет, який не лише має неймовірний вигляд, але й дарує незабутні емоції.



Квіти – завжди чудовий подарунок / Фото Unsplash

Робити подарунки близьким можна й без приводу. Якщо складно щось обрати, слід надати перевагу класичним, безпрограшним рішенням. Так, білизна та вишукані аксесуари від українського бренду Anabel Arto не лише подарують радість, а й надихнуть на створення нових неймовірних образів.

Елементи декору

Декоративні подушки, плед, ваза чи омріяний набір посуду також стануть чудовим подарунком до Дня матері. Певно, кожна мама на поличках магазинів бачила річ, яку дуже хотіла, але відкладала купівлю на потім. День матері чудова нагода подарувати неньці те, що вона так давно хотіла.

Ювелірні прикраси

Символічна підвіска до Дня матері стане неймовірним подарунком. На поличках магазинів можна знайти безліч прикрас, які створенні у колекціях до свята. Такий подарунок може здаватися дорогим, однак посмішка та радість мами – безцінна.



На День матері можна подарувати ювелірні прикраси / Фото Unsplash

Кухонне приладдя

Новий набір посуду, склянок чи каструль точно порадують кожну маму. Також можна подарувати нову форму для випікання, набір для спецій чи іменну флягу.

Подарунковий бокс

Якщо складно обрати щось одне, то можна замовити подарунковий бокс з різними дрібничками. Тематична чашка, шоколад, милі шкарпетки та інші, здавалося б, дрібнички можуть подарувати чимало позитивних емоцій.



Ідея подарункового боксу для мами / Фото Unsplash

Емоції – також подарунок

На День матері також можна подарувати емоції. Так, разом з мамою можна відвідати SPA, піти в кіно чи влаштувати святкову вечерю в ресторані. Такий відпочинок дозволить відпочити не лише тілом, а й душею. А спільні фотографії крізь роки нагадуватимуть про такий святковий відпочинок.

Спільна фотосесія

До Дня матері можна влаштувати фотосесію. Вона може бути лише для мами, парною або сімейною. Окрім того, навесні природа зачаровує своєю красою, коли все квітне, тож ефектні кадри гарантовані.

Парфумерія та косметика

Гарною ідеєю для подарунка також буде косметика чи нові парфуми. Якщо складно підібрати якісь косметичні засоби, то можна подарувати сертифікат на певну суму. Тоді мама зможе сама обрати найнеобхідніші речі.

Загалом, мама буде рада будь-якому подарунку, адже головне – це увага до найріднішої людини. Навіть здавалося б дрібничка може стати безцінною, тому найкращим варіантом подарунка стане той, який зроблений з любов'ю.