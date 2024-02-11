Розчаровуватися та викидати косметику тут не варто. Навіть невдалий колір помади можна інтегрувати. Як це вдало зробити, розповідає Life 24.

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Як вписати невдалий колір помади у макіяж

Корисними лайфхаками, які допоможуть інтегрувати помаду, яка не пасує, у макіяж, поділилась тікток-блогерка, яку звуть Аріна. Дівчина у своєму ролику продемонструвати два оригінальних способи використання косметики.

Для першого варіанту вона радить нанести помаду тонким шаром на губи, а потім поставити нею точки у місцях, де зазвичай наносять рум'яна, та додати зовсім трохи засобу під брови. Далі помаду необхідно розтушувати.

Якщо все ще виглядає дивно, візьміть олівець, яким малюєте брови, та пройдіться ним по контуру губ. Зітріть помаду по краях та нанесіть замість неї коричневий олівець,

– рекомендує блогерка.

У результаті має вийти легкий нюдовий мейк в подібних відтінках, в якому помада не виділятиметься занадто.

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Як вписати невдалу помаду у макіяж: дивіться відео

Для другого способу блогерка використала більш темну помаду і так само нанесла її спершу на губи. Однак, щоб далі зробити відтінок засобу більш гармонійним, вона пропонує затемнити очі тінями.

Після цього дівчина знову наносить помаду на обличчя, але тепер у зону, де зазвичай використовують скульптор.

Помаду слід гарно розтушувати та закріпити результат сухим скульптором. Потрібно, щоб залишився лише невеликий підтон від помади, тоді загальним образ буде виглядати більш гармонійно.