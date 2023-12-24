Щоб довго не вигадувати, чим зайняти себе морозними днями, 24 Канал зібрав добірку ідей, які допоможуть розважитися вдома взимку.

До теми Розбавлять рутину та зроблять вечір веселішим: прості ігри для всієї родини

Зібрати пазли

Якщо хочеться зайняти день чимось цікавим, щоб не було нудно, можна почати збирати пазли. Це заняття точно розважить ваш щонайменше на кілька годин.

Крім того, складанням картин з маленьких шматочків можна займатися як одному, так і удвох або навіть всією сім’єю з дітьми. Велика команда особливо потрібна, якщо пазли високого рівня складності, та й разом завжди веселіше.

Зробити зарядку для обличчя

Ця справа, звичайно, не забезпечить вам зайнятість на кілька годин, але точно оригінально розбавить рутину та бонусом додасть свіжості обличчю.

Зарядку корисно робити як жінкам, так і чоловікам. Вправи внаслідок тренування лицьових м’язів допоможуть коригувати овал обличчя без втручань і косметології.

Це, безумовно, не станеться за один раз, але така ідея може покласти початок появі вашої нової звички.

Вирушити в онлайн-подорож

Те, що за вікном сніжить, а мороз міцнішає, – не привід відмовлятися від подорожей. Зараз популярно вивчати світ онлайн. Це, зрозуміло, не зрівняється з реальним відпочинком, але онлайн-екскурсія або перегляд тревел-блогу про улюблену країну трохи розважить і подарує яскраві емоції.

Приготувати незвичні домашні солодощі

Вдома природно виникає бажання з’їсти щось смачненьке. І для того, щоб реалізувати це прагнення, не обов'язково одягати кілька шарів одягу та вирушати у магазин. Цікавий десерт можна приготувати власноруч.

У мережі є безліч рецептів зефіру, мармеладу, печива, тортиків або тістечок. Обирайте, що сьогодні смакує найбільше і сміливо поринайте у кулінарний процес.

Збудувати годівницю

Звісно, готувати годівниці варто напередодні перших холодних днів, але краще пізно, ніж ніколи. Щоб потішити пташок поблизу вашої домівки, підготуйте необхідні інструменти, матеріали й засоби для їхнього скріплення й оброблення.

Робити годівницю з дерева не обов'язково, можна використати інші матеріали – пластикові пляшки, фанеру, палички для морозива чи навіть корки.

Це стане корисним та цікавим заняттям, яке до того ж може об'єднати всю сім'ю, адже до виготовлення пташиних "їдалень" легко залучити всіх членів родини.