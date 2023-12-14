Для того, щоб довго не вигадувати, у що пограти, та не пригадувати всі знайомі забавки, 24 Канал зібрав добірку ігор, які легко влаштувати вдома без особливої підготовки.

До теми Знадобиться тільки папір та ручка: 5 ігор, у які можна пограти з дитиною чи друзями

Правда чи дія

Це знаменита та добре відома гра, яка може бути цікава як дорослим, так і адаптована для дітей.

Правила її прості – учасники по черзі ставлять один одному питання: "Правда чи дія?". Залежно від вибору людини вона або має відповісти на будь-яке питання про себе або виконати дію, яку їй загадають.

Паперовий боулінг

Цю гру легко організувати вдома, а також у неї буде весело бавитися учасникам будь-якого віку.

Для розваги знадобляться кілька паперових склянок та кулька з паперу.

Склянки слід розмістити у формі трикутника на відстані 6-8 метрів від кожного гравця. Мета гри полягає в тому, щоб збити якомога більше склянок, покотивши на них кульку.

Мафія

Це ще одна класична гра, для організації якої непотрібно нічого, крім паперу та ручки. Однак тут важливо врахувати, що вона підійде для більш старших учасників.

Для самої гри потрібно розділитися на ведучого та дві більш-менш рівні за кількістю людей команди: "мирних жителів" та "мафію". Кому дістанеться та чи інша роль, можна вирішити жеребкуванням. Проте важливо не розкривати свою роль іншим учасникам до самого фіналу.

Принципова різниця команд полягає у тому, що мирні жителі не знають одне одного, тоді як "мафія" знайомиться в першу ніч, після чого працює як одна команда. У деяких варіантах правил, серед "мирних" є ще й "шериф", який вночі може окремо перевірити одного з персонажів на вибір, щоб дізнатися, хто мафія.

Сама гра розділена на два етапи: "день", коли мирні жителі виносять рішення посадити одного з учасників, і "ніч", коли мафія заради помсти виходить на вулиці вбити одного з мирних жителів.

Удень гравці беруть участь в публічних дебатах і спільно вирішують, кого треба "посадити до в'язниці". У цьому раунді відбувається все найцікавіше – інтриги, розслідування, гарячі суперечки та звинувачення в роботі на мафію.

Вночі ж, коли мирні жителі тримають очі закритими, всі члени мафії мовчки вказують ведучому на наступну жертву.

Так триватиме, поки за столом не залишиться тільки "мафія" або тільки "мирні жителі".