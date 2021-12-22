Блогерка Міла Шантель поділилася лайфхаком, як запакувати подарунок, якщо забракло обгортки. Відео з простою порадою швидко стало вірусним.

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За словами Шантель, достатньо просто розмістити коробку по діагоналі – тоді паперу вистачить.

У короткому відео жінка показує, як вона виправляє ситуацію з короткою обгорткою.

Для того, щоб зекономити папір та зайвий раз не нервуватися, коли його виявилося мало, Шантель радить перевернути пакунок та загорнути його у папір за принципом конверта.

Відео з лайфхаком стало вірусним – ролик набрав майже 900 тисяч переглядів та понад 35 тисяч лайків.

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Також на своїй сторінці у тіктоці Шантель показує, як оригінально та красиво оформити подарунки – жінка ділиться порадами, як загорнути пакунки будь-якого розміру та будь-якої форми.