Блогер Мила Шантель поделилась лайфхаком, как упаковать подарок, если не хватило обертки. Видео с простым советом быстро стало вирусным.
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По словам Шантель, достаточно просто разместить коробку по диагонали – тогда бумаги хватит.
В коротком видео женщина показывает, как она исправляет ситуацию с короткой оберткой.
Для того, чтобы сэкономить бумагу и лишний раз не нервничать, когда ее оказалось мало, Шантель советует перевернуть пакет и завернуть его в бумагу по принципу конверта.
Видео с лайфхаком стало вирусным – ролик набрал почти 900 тысяч просмотров и более 35 тысяч лайков.
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Также на своей странице в тиктоке Шантель показывает, как оригинально и красиво оформить подарки – женщина делится советами, как завернуть пакеты любого размера и любой формы.