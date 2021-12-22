Що робити, якщо подарункового паперу не вистачає: поради лайфхакерки

22 грудня 2021 , 06:20
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Тікток Міли Шантель

У святкову пору люди часто стикаються з проблемою оформлення подарунків: то немає гарних пакетів, то не виходить закріпити стрічку, то не вистачає обгортки, яка так невчасно закінчилася. Популярна тіктокерка розповіла, як змогла впоратись із цією проблемою та показала, як обгорнути пакунок, якщо паперу не вистачає.

Блогерка Міла Шантель поділилася лайфхаком, як запакувати подарунок, якщо забракло обгортки. Відео з простою порадою швидко стало вірусним.

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За словами Шантель, достатньо просто розмістити коробку по діагоналі – тоді паперу вистачить.

У короткому відео жінка показує, як вона виправляє ситуацію з короткою обгорткою.

mama_mila_

Hack: save paper when gift wrapping ##giftwrapping ##christmastiktok ##christmasmagic

Here comes Santa Claus trap remix - Boomer B

Для того, щоб зекономити папір та зайвий раз не нервуватися, коли його виявилося мало, Шантель радить перевернути пакунок та загорнути його у папір за принципом конверта.

Відео з лайфхаком стало вірусним – ролик набрав майже 900 тисяч переглядів та понад 35 тисяч лайків.

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Також на своїй сторінці у тіктоці Шантель показує, як оригінально та красиво оформити подарунки – жінка ділиться порадами, як загорнути пакунки будь-якого розміру та будь-якої форми.

mama_mila_

How to wrap a shirt, like a shirt ##LearnOnTikTok ##TikTokPartner ##giftwrapping

Sleigh Ride - Leroy Anderson
mama_mila_

Add some cheer this year ##christmas2021 ##christmastiktok ##giftwrapping

original sound - Christmas sounds

Що відомо про Мілу Шантель

Тіктокерка – мама двох дітей. На своєму каналі вона розповідає, як зробити повсякденне життя трохи простішим, а також ділиться порадами, як гарно оформити свою домівку, не докладаючи зайвих зусиль. Також Шантель має свій інстаграм та ютуб-канал, де розповідає про хатні лайфхаки.
Автор: Ярослава Прадід