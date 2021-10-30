Усім відомо: яке б дороге чи дешеве не було вино, якщо його розкоркувати, то воно "проживе" близько тижня часу. А за допомогою Coravin можна просто випити бокальчик і не переживати, що вино в пляшці зіпсується. Адже вона так і залишатиметься закоркованою.

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацителі-Шардоне

Як працює Coravin

Найважливіший елемент цього пристрою – спеціальні капсули з аргоном. Це – інертний газ, у якого немає запаху та кольору. Він не вступає в реакцію з іншими елементами. Газ створює тиск у пляшці й виштовхує вино за допомогою порожнистої голки з тефлоновим покриттям.

Пристрій Coravin / Фото Coravin

Опісля цього корок (важливо, щоб він був натуральним) затягується й герметизується. Як результат – ви можете випити бокал вина, не відкриваючи пляшки. Вино не буде окислюватися, бо вона закоркована.

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Принцип роботи Coravin

Coravin – досить дорогий пристрій, його ціна варіюється від 5 до 15 тисяч гривень, і використовують його переважно у винних барах та ресторанах, де подають вина побокально. Цей прекрасний винахід корисний як для рестораторів, так і я для гостей: адже тепер завдяки Coravin ми можемо дегустувати, до прикладу, бокал "великого" вина, і для цього зовсім не потрібно купляти всю пляшку.