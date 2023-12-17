Що це таке, як він виглядає та чим відрізняється від звичайного манікюру, розповідаємо далі.

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Що таке японський манікюр та як його роблять

Це особливий вид манікюру, який вирізняється своєю натуральністю й мінімалізмом. Цей вид манікюру походить з Японії та набуває популярності завдяки своїй природності.

Японський манікюр роблять без агресивних маніпуляцій, наприклад, обрізки шкіри за допомогою інструментів або фрез. Майстер використовує тільки пилки, виготовлені зі шкіри, пасту та пудру на основі бджолиного воску.

Спочатку спеціаліст розм'якшує невеликий простір за кутикулою, так званий задній валик нігтя. Якщо на цьому місці є ороговілості, їх шліфують пилками.

Як виглядає японський манікюр: дивіться фото

Потім майстер манікюру надає форму нігтям за допомогою пилочки, прибирає все зайве спеціальними засобами.

Після цього на кожен ніготь наносять пасту – своєрідний натуральний будівельний матеріал. Вона насичує нігтьову пластину біоактивними мікроелементами, які стимулюють ріст нігтів. За допомогою спеціального бафа із замші пасту інтенсивно втирають у нігті.

Завершальним етапом японського манікюру є полірування, коли майстер втирає у нігтьову пластину пудру на основі бджолиного воску.

У результаті нігті виглядають блискучими, акуратними та природно гарними без додаткових засобів.

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Які переваги та недоліки такого манікюру

Головною перевагою японського манікюру є користь для здоров'я нігтів. Для нього не використовуються хімічні компоненти, а застосовують спеціальні засоби й техніки, щоб зробити нігті міцними й здоровими.

Разом з тим такий манікюр – це ще й про трендові сьогодні натуральність та мінімалізм. Адже готовий результат виглядає простим та елегантним.

Також він є ідеальним варіантом, якщо треба відновити нігті, наприклад, після закінчення зими, або зробити догляд напередодні тривалих подорожей, оскільки ідеальний глянець після процедури тримається дуже довго.

Як виглядає японський манікюр: дивіться фото

Водночас такий манікюр має і свої недоліки. Часто це суто салонна та недешева процедура, повторити яку в домашніх умовах неможливо, адже вона вимагає спеціальних натуральних інгредієнтів і уважнішого виконання.

Крім того, зловживати регулярним доглядом, зокрема японським манікюром, не можна: нігтьова пластина стоншується від постійного шліфування.

Також така процедура зазвичай займає більше часу через масаж рук і нігтів, нанесення всіх шарів матеріалів та дотримання необхідних технік.