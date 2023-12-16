Для того, щоб у метушні між вибором подарунків, купівлею продуктів та прибиранням нічого не забути, 24 Канал склав список справ, які точно треба встигнути зробити до Нового року.

До теми Звільнити місце для майбутнього: що краще винести на смітник перед Новим роком

Навести лад у будинку і не тільки

Напередодні свята важливо провести генеральне прибирання у будинку, винести на смітник речі, якими більше не користуєтесь, розібрати мотлох на робочому столі, перебрати одяг у шафі та уважно передивитися, що назбиралося на балконі.

Також не слід забувати про ґаджети: видаліть непотрібні файли з комп'ютера, почистьте контакти та пошту, замітки в телефоні та передивіться фотографії.

Очищуючи простір, ви не просто позбавитесь непотрібного, а й впорядкуєте думки та звільните місце для всього хорошого, що прийде у новому році.

Прибирання допоможе позбавитися непотрібних речей та розвантажити мозок / Фото Pexels

Купити подарунки близьким

Новий рік – це час подарунків та сюрпризів для близьких та рідних. Тож, щоб не забути про презенти та не позбавити когось маленької приємності через поспіх, заздалегідь складіть список подарунків та поступово купуйте усе необхідне.

Також не забудьте, що подарунки ще слід упакувати. Придбайте серед іншого пакувальний новорічний папір чи святкові пакетики й виділіть кілька годин, щоб задекорувати всі презенти.

Купуючи подарунки завчасно, є можливість зекономити кошти / Фото Pexels

Скласти список необхідних продуктів та покупок до свят

Новорічні свята не обходяться без зустрічей з друзями чи родичами й посиденьок за смачними стравами. Щоб не бігти в останній момент до магазину і не вигадувати рецепти страв нашвидкуруч, складіть меню для цьогорічних святкувань, напишіть список необхідних продуктів та заплануйте дні, коли вирушите на закупи.

Це зменшить кількість стресу, а також зробить приємно вашому гаманцеві, адже з чітким переліком необхідного буде менше спокуси накупити зайвого.

Водночас до свят купуються не лише продукти. Якщо маєте у планах декорувати житло, хочете запалити у новорічну ніч бенгальські вогні чи прикрасити стіл свічками, додайте усе необхідне у ваш список покупок, щоб зайвий раз не нервувати та бути впевненими, що все необхідне буде чекати свого часу на свята.

Перелік покупок допоможе не губитися та купувати лише необхідне / Фото Pexels

Спланувати святковий відпочинок

Якщо є можливість та бажання провести новорічні свята активно, варто заздалегідь продумати та спланувати свій відпочинок.

Усі квитки слід купувати завчасно, а про розклад роботи музеїв, театрів та інших культурних установ теж бажано дізнатися ще напередодні свят.

Це вбереже вас від незручних ситуацій, коли плани зриваються, та додасть ясності у передсвяткову метушню.

Святковий відпочинок важливо планувати, щоб не трапилося неочікуваних сюрпризів / Фото Pexels

Підбити підсумки та запланувати справи на прийдешній рік

Підбиття підсумків – це вже традиційна складова завершення року. Виділіть кілька годин на те, щоб згадати, як минув ваш персональний рік, зафіксуйте свої досягнення, визнайте, що з бажаного не вдалося втілити й чому. Дайте собі час порефлексувати, присвоїти здобутки та поразки, а потім відпустіть минуле.

Разом з тим не забудьте зробити паузу в низці невідкладних справ і подумати, чого чекаєте від прийдешнього року. Помрійте про кар'єрний ріст, нові хобі, особистісне зростання та складіть список планів на наступний рік. Це допоможе вам розставити пріоритети та почати новий рік з чітким усвідомленням, куди й для чого варто рухатися.

Підбивати підсумки та будувати нові плани – важливо, коли життя є доволі насиченим / Фото Pexels

Відпочити та набратися сил

У передсвяткових клопотах легко загубитися та забути про відпочинок. Щоб цього не сталося і Новий рік ви зустрічали енергійно та з ентузіазмом, влаштовуйте собі перепочинок.

Можна переглянути новорічні фільми разом з родиною, прогулятися гарним зимовим містом, почитати книгу, влаштувати собі релакс-вечір чи навіть зустрітися з друзями. Обирайте діяльність, що надихатиме та додаватиме сил.

Без відпочинку Новий рік може перетворитися зі свята у неприємні турботи / Фото Pexels

Крім того, не нехтуйте відпочинком й у переддень свята. Розподіліть справи так, щоб навіть 31 грудня була можливість провести кілька годин у спокої. Тоді зустріч Нового року буде особливо приємною й одразу після курантів не захочеться засинати.

