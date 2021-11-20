Фотографам вдалося спіймати настільки кумедний момент, що молодята ще довго не могли заспокоїтися. Перегляньте цю добірку, яка обов’язково підніме вам настрій!
Цікаво Нагорода до Дня винороба: SHABO отримала відзнаку "Вибір споживача 2021"
Головне, щоб на весіллі всі були щасливі!
Батьки придбали сину завеликі штанці для весілля, але думали, що все буде окей. Вони впали у найбільш несподіваний момент
Хтось дуже хоче заміж!
Упс!
Дівчині явно сподобалися бульбашки
Фото imgur SlothsinSpace
"Подружка моєї мами чомусь прийшла на їхнє весілля в костюмі клоуна. Ніхто не зрозумів, чому вона це зробила"
Весілля на нудистському пляжі має свої нюанси
Фото reddit
Чудове фото!
Фото imgur
Прекрасна ідея!
Фото reddit
Фотограф піймав ідеальний момент
Фото reddit