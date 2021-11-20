Фотографам удалось поймать настолько забавный момент, что молодожены еще долго не могли успокоиться. Просмотрите эту подборку, которая обязательно поднимет вам настроение!

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Главное, чтобы на свадьбе все были счастливы!

Фото Awkward Family Photos

Родители купили сыну слишком большие штанишки на свадьбе, но думали, что все будет окей. Они упали в самый неожиданный момент

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Кто очень хочет замуж!

Фото Awkward Family Photos

Упс!

Фото Awkward Family Photos

Девушке явно понравились пузыри

Фото imgur SlothsinSpace

"Подружка моей мамы почему-то пришла на их свадьбу в костюме клоуна. Никто не понял, почему она это сделала"

Фото Awkward Family Photos

У свадьбы на нудистском пляже есть свои нюансы

Фото reddit

Великолепное фото!

Фото imgur

Прекрасная идея!

Фото reddit

Фотограф поймал идеальный момент

Фото reddit