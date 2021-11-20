Фотографам удалось поймать настолько забавный момент, что молодожены еще долго не могли успокоиться. Просмотрите эту подборку, которая обязательно поднимет вам настроение!
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Упс!
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Фото imgur SlothsinSpace
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Фото reddit
Великолепное фото!
Фото imgur
Прекрасная идея!
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Фотограф поймал идеальный момент
Фото reddit