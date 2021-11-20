Що тут відбувається: 10 кумедних весільних фото, які розсмішать до сліз
20 листопада 2021 , 14:38Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Зазвичай на весільних фотографіях все схоже на казку: гості усміхаються, молодята щасливі – всі-всі-всі дуже задоволені. Але так буває не завжди: наречені поділилися найневдалішими знімками зі своїх весіль.
Фотографам вдалося спіймати настільки кумедний момент, що молодята ще довго не могли заспокоїтися. Перегляньте цю добірку, яка обов’язково підніме вам настрій!
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