Що тут відбувається: 10 кумедних весільних фото, які розсмішать до сліз

20 листопада 2021 , 14:38
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Джерело:

24 канал

Зазвичай на весільних фотографіях все схоже на казку: гості усміхаються, молодята щасливі – всі-всі-всі дуже задоволені. Але так буває не завжди: наречені поділилися найневдалішими знімками зі своїх весіль.

Фотографам вдалося спіймати настільки кумедний момент, що молодята ще довго не могли заспокоїтися. Перегляньте цю добірку, яка обов’язково підніме вам настрій!

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Головне, щоб на весіллі всі були щасливі!

Фото Awkward Family Photos

Батьки придбали сину завеликі штанці для весілля, але думали, що все буде окей. Вони впали у найбільш несподіваний момент

Фото Awkward Family Photos

Хтось дуже хоче заміж!

Фото Awkward Family Photos

Упс!

Фото Awkward Family Photos

Дівчині явно сподобалися бульбашки

Фото imgur SlothsinSpace

"Подружка моєї мами чомусь прийшла на їхнє весілля в костюмі клоуна. Ніхто не зрозумів, чому вона це зробила"

Фото Awkward Family Photos

Весілля на нудистському пляжі має свої нюанси

Фото reddit

Чудове фото!

Фото imgur

Прекрасна ідея!

Фото reddit

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO.

Фотограф піймав ідеальний момент

Фото reddit 

 

 

 
 
Автор: Петро Синєокий