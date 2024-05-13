Пришвидшує етап старіння: косметолог розповів, що додає віку й провокує появу зморщок

Старіння шкіри – це природний процес, який не спинити. Втім, є фактори, які навпаки пришвидшують старіння та провокують появу зморщок.

Косметичний хірург Деніел Барретт пояснив, що одним з найголовніших факторів, який впливає на старіння, є стрес. Ба більше, він може погіршити стан кишківника, обмін речовин, мозок й навіть імунітет.

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Як стрес впливає на стан шкіри

Довготривалий стрес може серйозно впливати на організм, й однією з перших постраждає шкіра. Це пов'язано із тим, що шкірі не буде вистачати необхідних поживних речовин, і це затримуватиме ріст нових клітин.

Дехто намагається боротися зі стресом, вдаючись до шкідливих звичок. Однак Барретт зауважує, що куріння та вживання алкоголю – це найгірший спосіб боротися зі стресом. Натомість краще з'ясувати причину стресу й усунути її. До прикладу, допоможе побороти стрес:

більше активності,

спроба взяти ситуацію під контроль,

спілкування з новими людьми,

час для себе,

уникнення шкідливих звичок,

допомагайте іншим людям,

притягуйте більше позитивних подій,

прийміть те, що неможливо змінити тощо.



Стрес провокує передчасне старіння шкіри / Фото Freepik

А у боротьбі з появою зморщок допоможуть кілька порад. Так, за словами Барретта, якісний сон, фізичні вправи, сонцезахисний крем, відмова від куріння, а також зменшення споживання цукру сповільнюють ознаки старіння.

Сон, фізичні вправи, сонцезахисний крем, відмова від куріння та зменшення споживання цукру сповільнять ознаки старіння,

– наголосив Барретт.

Допоможе запобігти появі зморщок й збалансоване харчування. Так, з раціону варто виключити продукти, які багаті на вуглеводи та жири, а додати більше фруктів, овочів та риби, яка багата на омега-3-кислоти. Окрім того, спровокувати швидшу появу зморщок може відмова від зняття макіяжу. Як пояснив Барретт, косметика закупорює пори, що своєю чергою обмежує можливість організму виробляти білки колагену.