Психологи стверджують, що деякі вечірні ритуали впливають на ранок та увесь наступний день. Ви можете бути здивовані тим, як кілька невеликих змін у вечірніх звичках можуть значно вплинути на самопочуття зранку.

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Вечірня прогулянка

Легка вечірня прогулянка на свіжому повітрі допоможе знищити рівень цукру в крові після вечері, а також заспокоює нервову систему. За словами британського психолога Лі Чемберса, вечірня прогулянка також впливає на загальне самопочуття.

Так, під час прогулянки мозок заспокоюється після напруженого дня, знижується рівень тривоги, а також вона дарує міцний сон.

Час без телефону

Хороший сон, беззаперечно, впливає на психічний стан. Щоб він був якісним, професор психології Єльського університету Лорі Сантос радить дотримуватися "гігієни сну".

Так, вона радить за 30 хвилин до сну залишити телефон в іншій кімнаті, вимкнути телевізор і загалом – уникати будь-яких контактів з екранами. Нині люди живуть в гіперстимулюючому світі, який перенапружує почуття. Тому перед сном важливо обмежити використання гаджетів. Натомість краще випити теплого заспокійливого чаю та наповнити простір ароматами, які розслабляють.

Тепла ванна або душ

Психолог Джастін Гроссо стверджує, що вечірній прийом ванни або душ мають користь для фізичного та ментального здоров'я.

Повне занурення у воду, на відміну від душу, покращує настрій у людей з депресією, покращує сон у людей, які страждають на безсоння, а також позитивно впливає на серцево-судинну систему,

– наголошує Гроссо.



Тепла ванна перед сном допоможе розслабитися / Фото Freepik

Медитація та "сканування" власного тіла

За словами психолога Кортленда Дала, уважне "сканування" тіла є потужним способом полегшити хронічний стрес і розумові роздуми. Він радить практикувати таке "сканування" безпосередньо у ліжку перед сном.

Зверніть увагу на кожну частину свого тіла, починаючи з голови й повільно рухаючись вниз, поки не досягнете пальців ніг. Звертайте увагу на відчуття, які ви помічаєте у своєму тілі, з відчуттям тепла та цікавості. Це активує систему, важливу для саморегуляції та внутрішньої рівноваги. Це також чудовий спосіб зняти стрес і звільнитися від усієї напруги, яка накопичується в нашому зайнятому житті,

– стверджує психолог.

Джастін Гроссо також радить вечірні медитації. За його словами, медитації активують парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за відпочинок організму.

Поміркуйте, чого досягли за день

Багато хто зосереджується на тому, що не вдалося зробити протягом дня. Втім, варто навпаки подумати про те, скільки своїх планів вдалося реалізувати й похвалити себе за це.

Закінчуйте день з вдячністю

Перш ніж лягти спати, також варто записати 3 – 5 речей, за які можна подякувати собі й близьким. Це можуть бути життєві досягнення, справи зроблені за день, але загалом це впливає на покращення добробуту. За словами психологів, якщо щовечора кілька хвилин подумати про важливих для себе людей й подякувати їм, то це знижує рівень напруги.