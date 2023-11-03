Балкон можна облаштувати по різному та відповідно створити відповідний настрій для цієї кімнати. Про те, як це зробити – читайте на 24 Каналі.

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Місце для зберігання

Найбільш банальний варіант використання балкона – місце для зберігання. Це зовсім не означає завалити його мотлохом, а навпаки – розібрати, систематизувати та винести з квартири все зайве, а на балконі організувати правильну систему зберігання.

Вздовж стін можна поставити шафи, а всередині зручно зберігати речі, якими користуєтеся час від часу: спортивний інвентар, штучну ялинку та новорічні аксесуари, драбину, вентилятор і обігрівач, інструменти.

Не завадять там також й гачки в стіні.



Потрібно систематизувати речі / Рexels

Гардеробна

Якщо у вашої квартири невеликий балкон, то втілити цю ідею все одно вдасться. Вздовж стін потрібно розмістити системи зберігання: шафи й полиці. Не забудьте про дзеркало та точкове освітлення.



На Балконі можна зробити гардеробну / Рexels

Лаундж-зона

Також балкон може стати відмінним місцем для відпочинку. Нікуди не поспішати, спокійно пити чай, спостерігати за тим, як сходить сонце або настає вечір – усе це можна робити на балконі, якщо облаштувати його відповідно.



На балконі можна створити атмосферу / Рexels

Створити потрібну атмосферу допоможуть гамак, складні або плетені стільці, компактні пуфи або крісла-мішки.