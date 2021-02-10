Щось пішло не так: 15 святкових тортиків, які стали справжнім провалом

10 лютого 2021 , 20:21
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Торти – це дуже делікатна страва. Ви можете строго дотримуватися рецепту, робити все як на відео і бути надзвичайно акуратною. А в результаті вийде справжня комедія.

Джерело: Reddit

Героям нашої добірки дуже не пощастило. Вони хотіли створити справжній кулінарний шедевр. Але щось пішло не так.

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Іноді реальність буває дуже жорстокою

Фото Triggercut72 / Reddit

Тортик здорової людини – тортик курця

Фото AloneMordakai / Reddit

Дуже цікаві вежі на дитячому торті

Фото chikken_wing_ / Reddit

Дракончик явно в шоці від такого оформлення

Фото lemurvomitX / Reddit

Полунична насолода

Фото Turenner / Reddit

Здається, з Патріком щось не те...

Фото JRose513 / Reddit

Гомеру теж не дуже пощастило

Фото think_up / Reddit

Головне, щоб тортик був смачним!

Фото remaerc / Reddit

Досить мило

Фото FotherMucker77 / Reddit

Цікава ідея для тортика

Фото kazarooni / Reddit

Тортик у стилі Диво-жінки

Фото cvelizyee75 / Reddit

Наступного разу вийде краще!

Фото Steebo123 / Reddit

"Втомлений" бісквіт

Фото Ascaban / Reddit

Доросле життя – воно таке непередбачуване

Фото unknown author / Reddit

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Краще за оригінал!

Фото aggadoo / Reddit