Щось пішло не так: 15 святкових тортиків, які стали справжнім провалом

Торти – це дуже делікатна страва. Ви можете строго дотримуватися рецепту, робити все як на відео і бути надзвичайно акуратною. А в результаті вийде справжня комедія.
Джерело: Reddit
Героям нашої добірки дуже не пощастило. Вони хотіли створити справжній кулінарний шедевр. Але щось пішло не так.
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