Ці заплутані та наповнені моторошними таємницями історії змусять вас тремтіти від захоплення. Тож ловіть неперевершену добірку, яка занурить у загадковий світ таємниць та розслідувань.

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"Квантовий шпигун", Девід Іґнатіус

Книга "Квантовий шпигун" / Фото Новое время

Новий, напрочуд актуальний і неймовірно захопливий шпигунський трилер відомого американського прозаїка та журналіста. У романі від автора бестселерів Девіда Ігнатіуса розгортається гонитва за створенням першого у світі квантового комп’ютера. Автор описує історію полювання офіцера ЦРУ Гарріса Чанга на китайського крота, що намагається викрасти секрет розробки квантового комп’ютера. Той, хто заволодіє ним, зможе заволодіти цифровим світом. Історія динамічна, складна і багатошарова та відображає реальні можливості країн-гігантів, які прагнуть заволодіти унікальною технологією.

"Дівчата, які нічого не скажуть", Ерік Рікстед

Книга "Дівчата, які нічого не скажуть" / Фото Yakaboo

Наймоторошніші злочини та найжорстокіші вбивці ховаються у найспокійніших містечках. У маленькому Канаані зникає юна та вродлива Менді. Тож новоспечений детектив Френк Рат береться до справи заради пошуку істини. Він розуміє, що дівчина не єдина, хто безслідно зникає у містечку. На заплутаному шляху на нього чекають не лише зустріч із найбільшим людським злом, але й із власними демонами минулого. Ерік Рікстед написав надзвичайно захопливу й водночас морально складну історію з харизматичними героями, у якій переплітаються декілька сюжетний ліній.

"Пазл", Франк Тільє

Книга "Пазл" / Фото ТСН

"Пазл" популярного французького письменника – це трилер зі складним і напруженим сюжетом. Ілан і його колишня дівчина Хлоя вирішують зіграти в таємничу гру під назвою "Параноя", у яку грають не заради розваги, адже ціна перемоги – людське життя. Учасників зачиняють у колишній психіатричній лікарні, де вони щодня отримують нові завдання. Утім, вони стають дедалі складнішими, а переможець може бути лише один. Тільє створив заплутаний світ, сповнений інтриг, містичних жахів і головоломок, які читачі поступово розгадують разом з героями. Фінал книги такий же інтригуючий та непередбачуваний, як і сама книга.

"Шепотун", Алекс Норт

Книга "Шепотун" / Фото Picuki

У цьому похмурому та загадковому трилері Алекс Норт розповідає історію батька й сина, які розпочали розслідування, щоб упіймати серійного вбивцю, який полює у містечку. Після раптової смерті дружини Томі вирішив, що нове життя у новому місті допоможе йому та його маленькому синові Джейку подолати їхню травму. Але у містечка Фезербанк є темне минуле. Двадцять років тому серійний вбивця викрав і вбив п'ятьох жителів. Убивцю так і не вдалось спіймати, а містяни дали йому прізвисько Шепотун, оскільки він виманював своїх жертв, шепочучи вночі у їхні вікна. То чим насправді обернеться нове життя Томі та його малолітнього сина?

"1793", Ніклас Натт-о-Даґ

Книга "1793" / Фото Irecommend

Атмосферний, моторошний та дещо кривавий історичний детектив шведського письменника про темні часи життя Стокгольму із закрученим кримінальним сюжетом і детальними описами середньовічного міста. За сюжетом роману восени 1793 року у озері міста знаходять спотворений труп. Розслідувати страшну і таємничу справу береться колишній прокурор, який уже не раз допомагав поліції Стокгольма розкривати злочини. Але його здоров’я гіршає, а часу залишається обмаль. Тож детективу Сесілу Вінґе доведеться дізнаватися страшні подробиці таємного життя шведської еліти та розкривати криваві злочини.Книгу за атмосферою часто порівнюють із "Парфумером" Патріка Зюскінда і романами Мілорада Павича.

"Хірург", Тесс Ґеррітсен

Книга "Хірург" / Фото OLX

Його називають Хірург. Він приходить лише уночі, тихо проникає у домівки самотніх жінок, виконує над ними жахливі ритуали, а потім вбиває своїх жертв.Через його хірургічні навички поліція підозрює, що серійний вбивця знається на медицині. Злочинець копіює почерк серійного маніяка, якого було вбито два роки тому. Він повторює навіть такі дрібні деталі, про які мало кому відомо. Остання з жертв загиблого маніяка Кетрін Корделл вбила його, тож саме вона стає ціллю його наступника. Із кожною наступною жертвою невідомий наближається до Кетрін. Детективам Томасу Муру та Джейн Ріццолі доведеться за будь-яку ціну зупинити серійного вбивцю.