Эти запутанные и наполненные жуткими тайнами истории заставят вас дрожать от восторга.

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Мы подготовили интересную подборку книг, которые будут держать в напряжении до последней страницы.

"Квантовый шпион", Дэвид Игнатиус

Книга "Квантовый шпион" / Фото Новое время

Новый, удивительно актуальный и невероятно увлекательный шпионский триллер известного американского прозаика и журналиста. В романе от автора бестселлеров Дэвида Игнатиуса разворачивается погоня за созданием первого в мире квантового компьютера. Автор описывает историю охоты офицера ЦРУ Гарриса Чанга на китайского крота, пытающегося похитить секрет разработки квантового компьютера. Завладевший им сможет завладеть цифровым миром. История динамична, сложна и многослойна и отражает реальные возможности стран-гигантов, стремящихся завладеть уникальной технологией.

"Девушки, которые ничего не скажут", Эрик Рикстед

Книга "Девушки, которые ничего не скажут" / Фото Yakaboo

Самые жуткие преступления и жесточайшие убийцы прячутся в самых спокойных городках. В маленьком Канаане исчезает юная и красивая Менди. Поэтому новоиспеченный детектив Фрэнк Рат берется за дело ради поиска истины. Он понимает, что девушка не единственная, кто бесследно исчезает в городе. На запутанном пути его ждут не только встреча с величайшим человеческим злом, но и с собственными демонами прошлого. Эрик Рикстед написал чрезвычайно увлекательную и в то же время нравственно сложную историю с харизматическими героями, в которой переплетаются несколько сюжетных линий.

"Пазл", Франк Тилье

Книга "Пазл" / Фото ТСН

"Пазл" популярного французского писателя – это триллер со сложным и напряженным сюжетом. Илан и его бывшая девушка Хлоя решают сыграть в таинственную игру под названием "Паранойя", в которую играют не ради развлечения, ведь цена победы – человеческая жизнь. Участников закрывают в бывшей психиатрической больнице, где они каждый день получают новые задания. Впрочем, они становятся все сложнее, а победитель может быть только один. Тилье создал запутанный мир, полный интриг, мистических ужасов и головоломок, которые читатели постепенно разгадывают вместе с героями. Финал книги такой же интригующий и непредсказуемый, как и сама книга.

"Шепот за окном", Алекс Норт

Книга "Шепот за окном" / Фото Picuki

В этом мрачном и загадочном триллере Алекс Норт рассказывает историю отца и сына, начавших расследование, чтобы поймать серийного убийцу, охотящегося в городке. После внезапной смерти жены Томми решил, что новая жизнь в новом городе поможет ему и его маленькому сыну Джейку преодолеть их травму. Но у города Фезербанк есть черное прошлое. Двадцать лет назад серийный убийца похитил и убил пятерых жителей. Убийцу так и не удалось поймать, а горожане дали ему прозвище Шептун, поскольку он выманивал своих жертв, шепча ночью в их окна. Чем на самом деле обернется новая жизнь Томи и его малолетнего сына?

"1793", Никлас Натт-о-Даг

Книга "1793" / Фото Irecommend

Атмосферный, жуткий и несколько кровавый исторический детектив шведского писателя о темных временах Стокгольма с закрученным криминальным сюжетом и подробными описаниями средневекового города. По сюжету романа осенью 1793 года в озере города находят обезображенный труп. Расследовать страшное и таинственное дело берется бывший прокурор, уже не раз помогавший полиции Стокгольма раскрывать преступления. Но его здоровье ухудшается, а времени остается все меньше. Поэтому детективу Сесилу Уинге придется узнавать страшные подробности тайной жизни шведской элиты и раскрывать кровавые преступления. Книгу по атмосфере часто сравнивают с "Парфюмером" Патрика Зюскинда и романами Милорада Павича.

"Хирург", Тесс Герритсен

Книга "Хирург" / Фото OLX

Его называют Хирург. Он приходит только ночью, тихо проникает в дома одиноких женщин, выполняет над ними ужасные ритуалы, а затем убивает своих жертв. Из-за его хирургических навыков полиция подозревает, что серийный убийца разбирается в медицине. Преступник копирует почерк серийного маньяка, который был убит два года назад. Он повторяет даже такие мелкие детали, о которых мало кому известно. Последняя из жертв погибшего маньяка Кэтрин Корделл убила его, и именно она становится целью его преемника. С каждой последующей жертвой неизвестный приближается к Кэтрин. Детективам Томасу Муру и Джейн Риццоли придется любой ценой остановить серийного убийцу.