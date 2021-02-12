Символ ваших почуттів: ідеї парних прикрас для закоханих на День Валентина
Парні прикраси – це хороший спосіб показати партнеру свою любов. Вони стануть символом вашого кохання та нагадуватимуть один про одного, навіть якщо ви далеко.
Джерело:24 канал
Наша добірка допоможе вам обрати ідеальний подарунок для вашої другої половинки, який ще більше вас об'єднає. Зробіть свого коханого щасливішим!
Читайте також: Подарунки на 14 лютого, які потішать кохану людину
Кулони
Половинки серця
Такий кулон стане символом вашого сильного кохання, яке ви розділяєте на двох. Кулони у вигляді половинок серця виготовляють у найрізноманітніших варіаціях, тому вам буде нескладно знайти цікавий варіант для вас: з ініціалами, надписами чи маленьким ключиком.
Фото olimpia-group
Фото centaurus
Пазли
Два пазлики, які ідеально пасують один одному – чи це не про вашу пару? Підкресліть ваші гармонійні стосунки відповідними кулонами у вигляді пазлів.
Фото diademagrand.couple
Фото kulonof
Незвичайні
Якщо вам хочеться, щоб ваші кулони не були схожі на інші, ви можете підібрати більш оригінальні варіанти: різного розміру, з цікавим малюнком чи навіть у вигляді котиків.
Ці милі котики завжди будуть з вами / Фото parnikulonu
Фото _alexis_store
Фото oniks
Замовте кулон з гравіюванням / Фото kulonoff
У вашого партнера завжди буде ключ від вашого серця / Фото parnikulonu
Браслети
Це універсальні прикраси, які можна зробити у будь-якому матеріалі з різноманітними символами. Оберіть браслет, відповідно до вашого смаку та стилю – і ваш коханий носитиме його, не знімаючи.
Срібні з гравіюванням
Браслети з дорогоцінних металів не тільки довго вам служитимуть, але й можуть стати справжнім символом вашого кохання.
Ви можете замовити будь-яке гравіювання / Фото centaurus
Фото amur.kz
Такі браслети виглядають дуже ніжно / Фото parnikulonu
Шкіряні з гравіюванням
Шкіряні браслети – чудовий варіант для чоловіків. Прикраса з такого матеріалу пасуватиме до будь-якого стилю, а гравіюванні на срібній пластинці зробить браслет більш вишуканим.
Стильний варіант браслета зі шкіри ручної роботи / Фото diademagrand.couple
Фото pinterest
Фото centaurus
Символ нескінченного кохання / Фото vplate
З натурального каміння
Такі браслети сміливо можна назвати унісекс, вони виглядають стильно та сучасно як в образі дівчини, так і хлопця.
Навіть абсолютно однакові браслети на ваших руках виглядатимуть по-різному
Фото crafta
З символами
Оберіть браслети з маленькими підвісками та символами, які матимуть для вас особливе значення: ключики, знаки інь-янь чи ваші ініціали.
Носіть на руці першу літеру ім'я вашого коханого / Фото forever.with.youu
Фото forever.with.youu
Тендітні знаки інь-янь / Фото my.peninsula
Персні
Якщо обручки як правило обирають у класичному стилі, то з парними перснями, які ви даруєте на свято, можна пофантазувати.
З гравіюванням
Такі персні обирають найчастіше, тут ви можете написати будь-яку фразу, яка нагадуватиме вам один про одного чи дату, коли ви вперше зустрілись.
Фото centaurus
Перстень з датою на одній стороні та фразою – на іншій / Фото amur.kz
Фото centaurus
З символами кохання
Персні зовсім необов'язково повинні виглядати як класичні обручки. Лише погляньте, яких незвичайних форм вони можуть бути.
Фото centaurus
Фото centaurus
З незвичайними малюнками
Оберіть для вас персні з милим романтичним гравіюванням: такого ви точно не побачите у жодної іншої пари.
Фото kulonoff
Персні з серцевим ритмом / Фото diademagrand.couple
Фото oniks
Вам можуть виготовити персні з вашими відбитками пальців – ось це унікальний подарунок!
Ваші відбитки складатимуться у сердечко / Фото pinterest
Фото pinterest
Поділитися новиною