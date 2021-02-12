Парні прикраси – це хороший спосіб показати партнеру свою любов. Вони стануть символом вашого кохання та нагадуватимуть один про одного, навіть якщо ви далеко.

Наша добірка допоможе вам обрати ідеальний подарунок для вашої другої половинки, який ще більше вас об'єднає. Зробіть свого коханого щасливішим!

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Кулони

Половинки серця

Такий кулон стане символом вашого сильного кохання, яке ви розділяєте на двох. Кулони у вигляді половинок серця виготовляють у найрізноманітніших варіаціях, тому вам буде нескладно знайти цікавий варіант для вас: з ініціалами, надписами чи маленьким ключиком.

Фото olimpia-group

Фото centaurus

Пазли

Два пазлики, які ідеально пасують один одному – чи це не про вашу пару? Підкресліть ваші гармонійні стосунки відповідними кулонами у вигляді пазлів.

Фото diademagrand.couple

Фото kulonof

Незвичайні

Якщо вам хочеться, щоб ваші кулони не були схожі на інші, ви можете підібрати більш оригінальні варіанти: різного розміру, з цікавим малюнком чи навіть у вигляді котиків.

Ці милі котики завжди будуть з вами / Фото parnikulonu

Фото _alexis_store

Фото oniks

Замовте кулон з гравіюванням / Фото kulonoff

У вашого партнера завжди буде ключ від вашого серця / Фото parnikulonu

Браслети

Це універсальні прикраси, які можна зробити у будь-якому матеріалі з різноманітними символами. Оберіть браслет, відповідно до вашого смаку та стилю – і ваш коханий носитиме його, не знімаючи.

Срібні з гравіюванням

Браслети з дорогоцінних металів не тільки довго вам служитимуть, але й можуть стати справжнім символом вашого кохання.

Ви можете замовити будь-яке гравіювання / Фото centaurus

Фото amur.kz

Такі браслети виглядають дуже ніжно / Фото parnikulonu

Шкіряні з гравіюванням

Шкіряні браслети – чудовий варіант для чоловіків. Прикраса з такого матеріалу пасуватиме до будь-якого стилю, а гравіюванні на срібній пластинці зробить браслет більш вишуканим.

Стильний варіант браслета зі шкіри ручної роботи / Фото diademagrand.couple

Фото pinterest

Фото centaurus

Символ нескінченного кохання / Фото vplate

З натурального каміння

Такі браслети сміливо можна назвати унісекс, вони виглядають стильно та сучасно як в образі дівчини, так і хлопця.

Навіть абсолютно однакові браслети на ваших руках виглядатимуть по-різному

Фото crafta

З символами

Оберіть браслети з маленькими підвісками та символами, які матимуть для вас особливе значення: ключики, знаки інь-янь чи ваші ініціали.

Носіть на руці першу літеру ім'я вашого коханого / Фото forever.with.youu

Фото forever.with.youu

Тендітні знаки інь-янь / Фото my.peninsula

Персні

Якщо обручки як правило обирають у класичному стилі, то з парними перснями, які ви даруєте на свято, можна пофантазувати.

З гравіюванням

Такі персні обирають найчастіше, тут ви можете написати будь-яку фразу, яка нагадуватиме вам один про одного чи дату, коли ви вперше зустрілись.

Фото centaurus

Перстень з датою на одній стороні та фразою – на іншій / Фото amur.kz

Фото centaurus

З символами кохання

Персні зовсім необов'язково повинні виглядати як класичні обручки. Лише погляньте, яких незвичайних форм вони можуть бути.

Фото centaurus

Фото centaurus

З незвичайними малюнками

Оберіть для вас персні з милим романтичним гравіюванням: такого ви точно не побачите у жодної іншої пари.

Фото kulonoff

Персні з серцевим ритмом / Фото diademagrand.couple

Фото oniks

Вам можуть виготовити персні з вашими відбитками пальців – ось це унікальний подарунок!

Ваші відбитки складатимуться у сердечко / Фото pinterest

Фото pinterest