Символ ваших чувств: идеи парных украшений для влюбленных на День Валентина
Парные украшения – это хороший способ показать партнеру свою любовь. Они станут символом вашей любви и будут напоминать друг о друге, даже если вы далеко.
Источник:24 канал
Наша подборка поможет вам выбрать идеальный подарок для вашей второй половинки, который еще больше вас объединит. Сделайте своего любимого счастливее!
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Кулоны
Половинки сердца
Такой кулон станет символом вашего сильной любви, которую вы разделяете на двоих. Кулоны в виде половинок сердца изготавливают в самых разнообразных вариациях, поэтому вам будет несложно найти интересный вариант для вас: с инициалами, надписями или маленьким ключиком.
Фото olimpia-group
Фото centaurus
Пазлы
Два пазлика, которые идеально подходят друг другу – это ли не о вашей паре? Подчеркните ваши гармоничные отношения соответствующими кулонами в виде пазлов.
Фото diademagrand.couple
Фото kulonof
Необычные
Если вам хочется, чтобы ваши кулоны не были похожи на другие, вы можете подобрать более оригинальные варианты: разного размера, с интересным рисунком или даже в виде котиков.
Эти милые котики всегда будут с вами / Фото parnikulonu
Фото _alexis_store
Фото oniks
Закажите кулон с гравировкой / Фото kulonoff
У вашего партнера всегда будет ключ от вашего сердца / Фото parnikulonu
Браслеты
Это универсальные украшения, которые можно сделать в любом материале с различными символами. Выберите браслет, согласно вашему вкусу и стилю – и ваш любимый будет носить его, не снимая.
Серебряные с гравировкой
Браслеты из драгоценных металлов не только долго вам служить, но и могут стать настоящим символом вашей любви.
Вы можете заказать любую гравировку / Фото centaurus
Фото amur.kz
Такие браслеты выглядят очень нежно / Фото parnikulonu
Кожаные с гравировкой
Кожаные браслеты – отличный вариант для мужчин. Украшение из такого материала подойдет к любому стилю, а гравировка на серебряной пластинке сделает браслет более изысканным.
Стильный вариант браслета из кожи ручной работы / Фото diademagrand.couple
Фото pinterest
Фото centaurus
Символ бесконечной любви / Фото vplate
Из натурального камня
Такие браслеты смело можно назвать унисекс: они выглядят стильно и современно в женских и мужских образах.
Даже абсолютно одинаковые браслеты на ваших руках будут выглядеть по-разному
Фото crafta
С символами
Выберите браслеты с маленькими подвесками и символами, которые будут иметь для вас особое значение: ключики, знаки инь-янь или ваши инициалы.
Носите на руке первую букву имени вашего любимого / Фото forever.with.youu
Фото forever.with.youu
Изящные знаки инь-янь / Фото my.peninsula
Кольца
Если обручальные кольца обычно подбирают в классическом стиле, то с парными кольцами, которые вы дарите на праздник, можно пофантазировать.
С гравировкой
Такие кольца выбирают чаще всего. Здесь вы можете написать любую фразу, которая будет напоминать вам друг о друге или дату, когда вы впервые встретились.
Фото centaurus
Кольцо с датой на одной стороне и фразой – на другой / Фото amur.kz
Фото centaurus
С символами любви
Кольца совсем необязательно должны выглядеть как классические обручальные. Только посмотрите, которых необычных форм они могут быть.
Фото centaurus
Фото centaurus
С необычными рисунками
Выберите для вас кольца с милой романтичной гравировкой: такого вы точно не увидите ни в одной другой пары.
Фото kulonoff
Кольца с сердечным ритмом / Фото diademagrand.couple
Фото oniks
Вам могут изготовить кольца с вашими отпечатками пальцев – вот это уникальный подарок!
Ваши отпечатки в виде сердца / Фото pinterest
Фото pinterest
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