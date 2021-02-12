Парные украшения – это хороший способ показать партнеру свою любовь. Они станут символом вашей любви и будут напоминать друг о друге, даже если вы далеко.

Наша подборка поможет вам выбрать идеальный подарок для вашей второй половинки, который еще больше вас объединит. Сделайте своего любимого счастливее!

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Кулоны

Половинки сердца

Такой кулон станет символом вашего сильной любви, которую вы разделяете на двоих. Кулоны в виде половинок сердца изготавливают в самых разнообразных вариациях, поэтому вам будет несложно найти интересный вариант для вас: с инициалами, надписями или маленьким ключиком.

Фото olimpia-group

Фото centaurus

Пазлы

Два пазлика, которые идеально подходят друг другу – это ли не о вашей паре? Подчеркните ваши гармоничные отношения соответствующими кулонами в виде пазлов.

Фото diademagrand.couple

Фото kulonof

Необычные

Если вам хочется, чтобы ваши кулоны не были похожи на другие, вы можете подобрать более оригинальные варианты: разного размера, с интересным рисунком или даже в виде котиков.

Эти милые котики всегда будут с вами / Фото parnikulonu

Фото _alexis_store

Фото oniks

Закажите кулон с гравировкой / Фото kulonoff

У вашего партнера всегда будет ключ от вашего сердца / Фото parnikulonu

Браслеты

Это универсальные украшения, которые можно сделать в любом материале с различными символами. Выберите браслет, согласно вашему вкусу и стилю – и ваш любимый будет носить его, не снимая.

Серебряные с гравировкой

Браслеты из драгоценных металлов не только долго вам служить, но и могут стать настоящим символом вашей любви.

Вы можете заказать любую гравировку / Фото centaurus

Фото amur.kz

Такие браслеты выглядят очень нежно / Фото parnikulonu

Кожаные с гравировкой

Кожаные браслеты – отличный вариант для мужчин. Украшение из такого материала подойдет к любому стилю, а гравировка на серебряной пластинке сделает браслет более изысканным.

Стильный вариант браслета из кожи ручной работы / Фото diademagrand.couple

Фото pinterest

Фото centaurus

Символ бесконечной любви / Фото vplate

Из натурального камня

Такие браслеты смело можно назвать унисекс: они выглядят стильно и современно в женских и мужских образах.

Даже абсолютно одинаковые браслеты на ваших руках будут выглядеть по-разному

Фото crafta

С символами

Выберите браслеты с маленькими подвесками и символами, которые будут иметь для вас особое значение: ключики, знаки инь-янь или ваши инициалы.

Носите на руке первую букву имени вашего любимого / Фото forever.with.youu

Фото forever.with.youu

Изящные знаки инь-янь / Фото my.peninsula

Кольца

Если обручальные кольца обычно подбирают в классическом стиле, то с парными кольцами, которые вы дарите на праздник, можно пофантазировать.

С гравировкой

Такие кольца выбирают чаще всего. Здесь вы можете написать любую фразу, которая будет напоминать вам друг о друге или дату, когда вы впервые встретились.

Фото centaurus

Кольцо с датой на одной стороне и фразой – на другой / Фото amur.kz

Фото centaurus

С символами любви

Кольца совсем необязательно должны выглядеть как классические обручальные. Только посмотрите, которых необычных форм они могут быть.

Фото centaurus

Фото centaurus

С необычными рисунками

Выберите для вас кольца с милой романтичной гравировкой: такого вы точно не увидите ни в одной другой пары.

Фото kulonoff

Кольца с сердечным ритмом / Фото diademagrand.couple

Фото oniks

Вам могут изготовить кольца с вашими отпечатками пальцев – вот это уникальный подарок!

Ваши отпечатки в виде сердца / Фото pinterest

Фото pinterest