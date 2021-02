До 14 февраля считанные дни, и вы уже начинаете паниковать из-за отсутствия подарка? Не стоит. Ведь мы составили подборку таких презентов, которые точно окажутся по душе вашему любимому человеку.

Источник: 24 канал

Выбирайте что-то из списка, быстренько покупайте и со спокойной душой ждите дня Х.

Настольная игра или пазлы

Даже если любимый или любимая далеки от поп-культуры, самое время с ней познакомиться. Тем более что преимуществ у настолок очень много. Это идеальное занятие для уютного домашнего вечера вдвоем, крутая идея для досуга большой компании и развлечение, которое учит коммуницировать с людьми и считывать их эмоции.

Вы любите настольные игры? / Фото Pinterest

Начните с классики вроде "Монополии" или "Манчкина" или выберите что-то феерически яркое визуально, как "Имаджинариум" или Dixit. Любимый человек будет в восторге.

Точно знаете, что избранник (избранница) обожает пазлы? Тогда, конечно, дарите их, но что-нибудь посложнее обычных картинок. Пусть любимый человек сложит из маленьких пазлов картину Микеланджело или фрески на потолке Сикстинской капеллы.

Фотоаппарат моментальной печати и запас кассет

Во времена суперсовременных смартфонов мы совсем забыли, как это – наслаждаться фотографиями в ламповом физическом виде. Чтобы вспомнить те самые приятные ощущения и сохранить мгновения вашей любви на долгую память – подарите фотоаппарат моментальной печати.

Обрадуйте свою вторую половинку / Фото Pixabay

Или же побалуйте любимого человека креативными альбомами с вашими распечатанными телефонными снимками.

Актуальный гаджет

Нет, речь не о последнем айфоне, а о современных актуальных гаджетах, которые мечтает заполучить каждый ценитель техники, и вряд ли купит сам. Робот-пылесос и робот-игрушка от Lego; подушка, подстраивающаяся под очертания тела, и умная лампа; очень актуальный сегодня увлажнитель воздуха и светодиодная скакалка для тренировок – выбирайте презент в соответствии с предпочтениями любимого человека.

Робот-пылесос - интересный подарок ко Дню Валентина / Фото Pinterest

Билеты на концерт или фестиваль

Все мы, не только ярые тусовщики, в прошлом году очень соскучились по концертам и фестивалям вживую, а не в сети. Именно поэтому одними из самых желанных подарков точно станут билеты на концерты. Тем более что их на 2021-2022 годы запланировано множество.

Айда на концерты! / Фото Comic Con Ukraine

Например, 15 октября 2021-го в Киев наведается израильский артист Асаф Авидан, который влюбляет с первой ноты своим неповторимым тенором-альтино. Музыкант везет в Киев седьмую по счету пластинку Anagnorisis — очень чувственную и записанную по-особенному. Авидан творил, закрывшись в фермерском домике, а в свободное от музыки время занимался садоводством.

5 декабря 2021-го столицу всколыхнет сольный концерт британского электронщика Elderbrook. Звезда, известная сотрудничеством с Gorgon City, Clean Bandit, Diplo, Black Coffee и Rudimental, представит в Киеве дебютный альбом Why Do We Shake In The Cold?

В 2022-м, а именно 8 апреля, рок на флейте сыграют в столице мировые легенды Jethro Tull. Культовые британцы полны сил и мощи, несмотря на то, что выходят на сцену уже более полувека.

Если же ваш любимый человек без ума от комиксов, аниме, видеоигр и всех атрибутов современной популярной культуры, смело дарите ему билеты на двоих на Comic Con Ukraine 2021. Суперсобытие для гиков всей страны в этом году состоится 4 и 5 сентября.

Сертификат на массаж или SPA для двоих

SPA – идеальный подарок любимой или любимому / Фото Onedeal

Впечатления – один из лучших подарков. А совместные приятные впечатления – и подавно. Сейчас как никогда актуальны релакс-процедуры. SPA в полной темноте или по-турецки, купание в чане, арома-, мыльный, медовый или тайский массаж, баня на дровах или сауна – вариантов идеального подарка для физической и душевной перезагрузки множество. Выбор за вами!