Сім’я купила затишний будинок із "сюрпризом": там знайшли 450 тисяч бджіл

Варто бути дуже обачним під час купівлі нерухомості: американська пара придбала затишний будиночок своєї мрії, в якому проживали сотні тисяч бджіл. Вони про це не знали.

Подружжя Віверів завжди мріяло про комфортний заміський будиночок. Нещодавно їхня мрія збулася: вони придбали старенький дім у невеликому містечку в Пенсильванії, який побудували ще в 1872 році.

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Спершу все було нормально: хоч попередня власниця хатини попередила про можливих бджіл, та пара взагалі їх не зауважила. Та як тільки минула зима – у Віверів почалися серйозні проблеми. Бджоли почали прокидатися – їх ставало все більше.

Дружина Сара пригадувала, як взимку довго відмивала липкий бруд по всьому будинку. Виявилося, що це був мед. Будинок буквально був покритий солодощами.

У будинку поселилися 450 тисяч бджіл / Фото Allan Lattanzi CNN

Я не здогадувалася, що у будинку настільки багато бджіл. Як тільки прийшла весна, ми почали їх бачити, – згадує жінка.

Пара викликала спеціаліста на ім’я Аллан, щоб позбутися від несподіваних сусідів. Він підрахував, що в будинку розрослися аж три колонії медоносних бджіл. Це близько 450 тисяч комах.

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Аллан пригадав, що відвідував будиночок кілька років тому. Але попередня господарка не мала грошей на "переселення" бджіл, тому вирішила просто продати хатину.

Зазвичай, коли колонія досить довго перебуває у вулику, вона його захищає. Як тільки я знімаю кусок шиферу, сотні бджіл одразу покривають мене з ніг до голови, – розповів спеціаліст.

Пара витратила на вирішення проблеми із бджолами 12 тисяч доларів / Фото Allan Lattanzi CNN

Спеціаліст працював цілий тиждень, щоб забрати усіх бджіл. Це було непросто і дорого: Вівери заплатили 12 тисяч доларів.