Існує багато історій, коли закохані крізь тисячі кілометрів зберігали у своїх серцях любов до другої половинки. Ці ж люди спромоглись навіть створити на відстані сім'ю та виховувати дітей. У нашому матеріалі розповідаємо, як їм це вдалось.

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Створили сім'ю на відстані

Американка Тріна Джастман обожнює творчість, сонце та свою сім'ю, заради якої переїхала у невеликий сільський округ Вісконсін, де завжди почувалась чужою. Холодне місто не вписувалось у її життєві плани, але вона була закохана, тому сім'я для неї мала велике значення.

"Через кілька років після переїзду нашої сім'ї до Вісконсина моєму чоловікові запропонували чудову роботу в містах-близнюках, розташованих більше ніж за 4 години їзди. Нашим дітям тоді було 8 і 10 років. Вони ходили у місцеву школу і були оточені сім'єю та друзями. Ми не хотіли порушувати їхній розпорядок дня, тому мій чоловік Ерік переїхав до Міннесоти, а ми з дітьми залишилися в сільській місцевості Вісконсина", – розповідає жінка.



Чоловік з жінкою будують сім'ю на відстані / Фото Unsplash

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Вона пояснює, що завжди довіряла своєму чоловікові й ніколи не ставила під сумнів його вірність та відданість сім'ї. Спершу парі було складно звикнути до нового способу життя, але з часом вони навіть знайшли у цьому чимало плюсів. Чоловік з дружиною жили на відстані протягом 3 років, поки Еріку не запропонували роботу у рідному містечку.

Він повернувся до дітей і до мене, і це було важко. Нам знадобився час, щоб знову адаптуватися до життя у сім'ї з чотирьох осіб,

– ділиться Тріна.

Наступні 10 років пара провела у традиційних сімейних відносинах під одним дахом. Тріна досі не могла звикнути до холодних зим у Вісконсині, тому грілась теплом під час поїздок до подруги, яка жила у Каліфорнії. Вона швидко закохалась у цей район і спробувала переконати сім'ю переїхати туди разом, але це не вдалось. Матір двох дітей залишилась у містечку та грала у постановках громадського театру. Попри це, вона не втрачала надію на переїзд і сподівалась, що їй вдасться реалізувати свою мрію разом із новим проєктом Blue Zones, до якого вона долучилась.



Сім'я прожила разом 10 років / Фото Unsplash

Згодом це трапилось і жінку покликали на 4 місяці у концертний тур за 3000 кілометрів від дому. Вона не побоялась покинути свою постійну роботу та розлучитись зі сім'єю на такий тривалий період, тому неодмінно погодилась.

Мій чоловік думав, що я божевільна. Але я нагадала йому, що завжди хотіла переїхати в цю частину країни. Це буде мій тест-драйв Каліфорнії. Якщо мені перестане подобатись, я зможу повернутися,

– сказала дружина.

У 2016 році Тріна Джастман переїхала до Каліфорнії і ще більше закохалась у штат, адже могла там почуватись, наче вдома. Нещодавно їй запропонували роботу на повний день і жінка з радістю погодилась. Тому зараз вона щаслива матір двох дітей, яка живе за тисячі кілометрів від дому та чоловіка.

Нас завжди запитують, як ми це робимо. Життя окремо наповнює наші стосунки хвилюванням. Ми більше не відчуваємо монотонності, яка виникає, коли ви постійно перебуваєте з іншою людиною. У нас немає часу сприймати один одного як належне. Коли ми з чоловіком бачимося, ми розмовляємо, сміємося та відкриваємо щось нове,

– розповідає щаслива мама та дружина.