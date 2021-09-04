Син здивував рідних у сімейному чаті: замість нього відповідав секретар

Хлопець доручив своєму секретарю переписуватися з найближчими людьми у сімейному чаті від його імені. Рідних дуже розсмішила така несподівана витівка.

Кумедну історію розповів користувач тіктоку на ім’я Зак. Він поділився скриншотами переписки зі своїм братом Зейном, замість якого відповідав його секретар. Деякі користувачі вважають, що це просто геніальне рішення.

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На початку відео хлопець продемонструвати невелику частину переписки у його спільному чаті. Перший до Зейна звернувся батько:

– Зейн, якщо ти відпишеш сім’ї упродовж двох хвилин, я заплачу тобі на PayPal 2 долари. Час пішов (тато).

– Перепрошую, це Ян. Я передам повідомлення Зейну і відпишу, коли він відповість. (секретар).

Його брат Зак засумнівався, що Ян взагалі існує. Однак у відповідь секретар підтвердив, що він справді працює на Зейна. І навіть відправив посилання на профіль у LinkedIn. Хлопець пояснив, що керівник дуже зайнятий, тому його попросили переписуватися із сім’єю.

Відео переписки можете переглянути нижче

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Дивовижно, але відео переглянули понад мільйон разів. Деякі користувачі вирішили, що хлопці просто розігрують один одного. Та згодом батько підтвердив, що Ян справді їм відписував. Вони спілкувалися про це з ним кілька тижнів тому через Zoom.