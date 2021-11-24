Герої нашої добірки поділилися з користувачами Reddit своїми найкумеднішими невдачами на кухні. Перекинуті тарілки, зламана техніка – це ще дрібниці. А-от забути про соус для макаронів, коли він готується, – це вже дуже неприємно. Наслідки були "болючими".

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"Моя жалюгідна вечеря стала ще гіршою. Я перекинула миску з пластівцями"

Фото reddit Shh_Its_Alex

Хліб не захотів вилізати

Фото reddit Dwoli94

"Я випадково розплавила мірну ложку на сковорідці..."

Фото reddit Promise-Due

Ранок починається не з кави

Фото інстаграм thehungryhero

Боляче на це дивитися...

Фото інстаграм shazzle09

Кексики з беконом та яйцем вирішили "обійнятися"

Фото інстаграм bodgingthebodycoach

Упс...

Фото reddit bodgingthebodycoach

А це могла бути чиясь вечеря

Фото інстаграм loppan_lej

"Грандіозне" падіння

Фото інстаграм jednostavna__zena

Чудовий спосіб збадьоритися зранку!

Фото reddit Stepped-leader

Соус для спагеті, про який забули

Фото інстаграм megaroni_937

Це досить мило!

Фото інстаграм minimiser.organizer

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Химерна вафелька

Фото інстаграм richandregular

Жінка вирішила спекти тортик

Фото інстаграм blaze002