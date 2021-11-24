Герои нашей подборки поделились с пользователями Reddit своими самыми забавными неудачами на кухне. Разбытые тарелки, сломанная техника – это еще пустяки. А вот забыть о соусе для макарон, когда он готовится, – это уж очень неприятно. Последствия были тяжелыми.

Интересно "Игристое" кино: 5 фильмов и вин для настроения

"Мой жалкий ужин стал еще хуже. Я опрокинула миску с хлопьями"

Фото reddit Shh_Its_Alex

Хлеб не захотел вылезать

Фото reddit Dwoli94

"Я случайно расплавила мерную ложку на сковороде..."

Фото reddit Promise-Due

Утро начинается не с кофе

Фото инстаграм thehungryhero

Больно на это смотреть...

Фото инстаграм shazzle09

Кексики с беконом и яйцом решили "обняться"

Фото инстаграм bodgingthebodycoach

Упс...

Фото reddit bodgingthebodycoach

А это мог быть чей-то ужин

Фото инстаграм loppan_lej

"Грандиозное" падение

Фото инстаграм jednostavna__zena

Прекрасный способ взбодриться утром!

Фото reddit Stepped-leader

Соус для спагетти, о котором забыли

Фото инстаграм megaroni_937

Это довольно мило!

Фото инстаграм minimiser.organizer

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Причудливая вафелька

Фото инстаграм richandregular

Женщина решила испечь тортик

Фото инстаграм blaze002