Смачного: 15 епічних невдач, які сталися з людьми на кухні
Джерело:Reddit
Кожен, хто любить готувати щось смачненьке, знає, що на кухні потрібно бути дуже сконцентрованим. Відвернешся на кілька хвилин – і вже доводиться "вигрібати" неприємні наслідки.
Герої нашої добірки поділилися з користувачами Reddit своїми найкумеднішими невдачами на кухні. Перекинуті тарілки, зламана техніка – це ще дрібниці. А-от забути про соус для макаронів, коли він готується, – це вже дуже неприємно. Наслідки були "болючими".
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Боляче на це дивитися...
Фото інстаграм shazzle09
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Фото інстаграм bodgingthebodycoach
Упс...
Фото reddit bodgingthebodycoach
А це могла бути чиясь вечеря
Фото інстаграм loppan_lej
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Фото інстаграм jednostavna__zena
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Фото reddit Stepped-leader
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Це досить мило!
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