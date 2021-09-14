Здається, що хоча б раз в житті потрібно спробувати відчути цей нереальний адреналін від американських гірок. Саме тоді ви зрозумієте, до якої категорії людей належите: до тих відчайдухів, які ходили б сюди кожного дня, чи до тих сміливців, які один раз завітали на гірки й більше ніколи цього не зроблять.
Цікаво Що таке міжнародні дегустаційні конкурси та навіщо в них брати участь українським виноробам?
Такі різні емоції!
Фото imgur darebear92
Хлопцю явно дуже подобається
Фото reddit
Шкода, коли нема кого обійняти
Фото reddit
Упс!
Фото reddit thenewyorkgod
"Я боюся висоти. Боюсь цих гірок. А друзі не тільки мене затягнули, а ще й фотографію цю придбали. Як видно на фото, мені дуже сподобалося"
Фото reddit
Цього хлопця так легко не налякаєш
Фото reddit
Просто ідеальне фото!
Фото reddit majahelenelarsen
Телефон прощається з усіма
Фото reddit moonshine12
Бідна дівчина...
Фото reddit Jetsetter_
А тато щасливий!
Фото reddit