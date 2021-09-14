Кажется, что хотя бы раз в жизни нужно попробовать почувствовать этот нереальный адреналин от американских горок. Именно тогда вы поймете, к какой категории людей относитесь: к тем смельчакам, которые ходили бы сюда каждый день, или к тем храбрецам, которые однажды пришли на горки и больше никогда этого не сделают.
Интересно Что такое международные дегустационные конкурсы и зачем в них участвовать украинским виноделам?
Такие разные эмоции!
Фото imgur darebear92
Парню явно очень нравится
Фото reddit
Жаль, когда некого обнять
Фото reddit
Упс!
Фото reddit thenewyorkgod
"Я боюсь высоты. Боюсь этих горок. А друзья не только меня затянули, но и фотографию эту приобрели. Как видно на фото, мне очень понравилось"
Фото reddit
Этого парня так легко не испугаешь
Фото reddit
Просто идеальное фото!
Фото reddit majahelenelarsen
Телефон прощается со всеми
Фото reddit moonshine12
Бедная девушка...
Фото reddit Jetsetter_
А папа счастлив!
Фото reddit