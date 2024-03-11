В останньому Оскар ніколи не розчаровував. Тим більше, що шоу на церемонії не рідко виходило за рамки сценарію. Про найкумедніші курйози премії, які відбувалися у попередні роки, Life 24 розповідає далі.

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Перша церемонія

Найперша церемонія вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв і наук відбулася 16 травня 1929 року. Оскаром її назвали тільки в 1940-х. І ця перша церемонія пройшла досить курйозно. Не було ні червоної доріжки, ні натовпів папараці. Не було навіть хвилювань з приводу того, кому дістанеться нагорода, бо результати були оголошені в лютому і надруковані в інформаційному бюлетені Академії. Першу статуетку (яка ще не отримала прізвиська Оскар) вже подарували акторові Емілю Яннінгсу, який сфотографувався з нею перед поверненням до Німеччини. Уся роздача нагород зайняла 15 хвилин.

Наступного року Академія не друкувала імена переможців у бюлетені, але заздалегідь надала список газетам, щоб його можна було опублікувати відразу після нагородження. Цього правила дотримувалися до 1940 року, поки газета Los Angeles Times не поспішила і не надрукувала імена переможців у вечірньому випуску, ще до церемонії. Після цього скандалу Академія ввела правило запечатаних конвертів і оточила церемонію секретністю.

Голий гість

Продюсер Майкл Філліпс 1974 року готувався представити номінантів у категорії "Найкращий фільм", а Елізабет Тейлор мала оголосити переможця. Але на сцену вибіг абсолютно оголений Роберт Опель, показав жест, що символізує мир, і зник за лаштунками.

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Тейлор втратила дар мови, тож її співведучий Девід Нівен сказав: "Буде кумедно, якщо єдиним разом у житті цієї людини, коли з її жарту посміялися, буде той, коли вона зняла штани й показала свої недоліки?".

Як на церемонії опинився голий гість: дивіться відео

Падіння Дженніфер Лоуренс зробило її сукню дуже дорогою

Коли Дженніфер Лоуренс поспішала на сцену 2013 року, щоб отримати Оскара за роль у фільмі "Мій хлопець – псих", вона спіткнулася і впала у своїй розкішній блідо-рожевій сукні Christian Dior. Це було кумедно, але схвильовані актори й режисери частенько падають на червоних доріжках і на церемоніях. Курйоз був у тому, що кумедний інцидент зробив сукню Лоуренс культовою. І ціна на неї зросла до 4 мільйонів доларів.

І падіння цьогоріч теж було Без курйозів не обійшлося: голлівудська акторка впала на червоній доріжці Оскара-2024

Падіння Дженніфер Лоуренс: дивіться відео

Суперзіркове селфі

У 2014 році ведучою церемонії стала американська телеведуча Еллен Дедженерес. Вона жартувала, з'явилася в образі доброї відьми Глінди з Країни Оз, замовила для зіркових гостей піцу, поки вони чекали на кінець церемонії, і страв від шеф-кухаря Вольфганга Пака, зібравши з акторів гроші за доставку. І зробила найзірковіше селфі в історії премії. На ньому була сама Еллен, Меріл Стріп, Джулія Робертс, Бред Пітт, Бредлі Купер, Дженніфер Лоуренс, Анджеліна Джолі, Кевін Спейсі, Ченнінг Татум, Джаред Лето і Люпіта Ніонго. Усього за кілька годин фото набрало понад два мільйони ретвітів і увійшло в історію кінопремії. А жарт: "От би у Бредлі Купера рука була довшою" набрав безліч лайків.

Як виглядало суперзіркове селфі: дивіться відео

Помилка "Ла-Ла Ленда"

Мабуть, найбільшим конфузом на церемонії став інцидент 2017 року. Фей Данавей і Воррен Бітті, які зіграли півстоліття тому Бонні та Клайда, оголосили переможцем фільм "Ла-Ла Ленд". На сцену встигли піднятися актори та творці картини. Вони встигли отримати статуетки й навіть виголосити подячну промову, коли з'ясувалося, що перемогла драма "Місячне сяйво".

Виявилося, що Воррену Бітті дали неправильний конверт, у якому оголошувалася нагорода за "Найкращу жіночу роль". Команда "Місячного сяйва" звісно отримала свої статуетки, але момент був зіпсований.

Курйоз із найкращим фільмом 2017 року: дивіться відео

Дуже дивні подячні промови

На церемонії діє правило: подячна промова триває не більше 45 секунд. Якщо переможець забуває про час, його перериває оркестр. Правило запровадили після 2002 року, коли церемонія затягнулася майже на п'ять годин через балакучих переможців.

До слова, найбільш небагатослівними були Вільям Холден і Альфред Гічкок. Отримавши статуетки, вони обмежилися коротким "дякую".

Зате Кьюба Гудінг-молодший 14 разів сказав залу, що кохає його, а Роберто Беніньї був такий радий, що пішов на сцену по спинках крісел, а потім, перехвилювавшись, видав дуже дивну промову подяки, заявивши, що хотів би бути "богом Юпітером, щоб викрасти всіх присутніх і зайнятися з ними коханням".