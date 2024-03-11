В последнем Оскар никогда не разочаровывал. Тем более, что шоу на церемонии не редко выходило за рамки сценария. О самых забавных курьезах премии в прошлых годах Life 24 рассказывает дальше.

В этом году тоже было весело В прямом эфире: у Эммы Стоун треснуло платье во время вручения Оскара-2024

Первая церемония

Самая первая церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук состоялась 16 мая 1929 года. "Оскаром" ее назвали только в 1940-х. И эта первая церемония прошла довольно курьезно. Не было ни красной дорожки, ни толп папарацци. Не было даже волнений по поводу того, кому достанется награда, потому что результаты были объявлены в феврале и напечатаны в информационном бюллетене Академии. Первую статуэтку (которая еще не получила прозвища Оскар) уже подарили актеру Эмилю Яннингсу, который сфотографировался с ней перед возвращением в Германию. Вся раздача наград заняла 15 минут.

В следующем году Академия не печатала имена победителей в бюллетене, но заранее предоставила список газетам, чтобы его можно было опубликовать сразу после награждения. Этого правила придерживались до 1940 года, пока газета Los Angeles Times не поспешила и не напечатала имена победителей в вечернем выпуске, еще до церемонии. После этого скандала Академия ввела правило запечатанных конвертов и окружила церемонию секретностью.

Голый гость

Продюсер Майкл Филлипс в 1974 году готовился представить номинантов в категории "Лучший фильм", а Элизабет Тейлор должна была объявить победителя. Но на сцену выбежал абсолютно обнаженный Роберт Опель, показал жест, символизирующий мир, и скрылся за кулисами.

Эту историю повторили на Оскаре-2024 Как 50 лет назад: Джон Сина голышом объявлял победителя Оскара-2024

Тейлор потеряла дар речи, поэтому ее соведущий Дэвид Нивен сказал: "Будет забавно, если единственным разом в жизни этого человека, когда с ее шутки посмеялись, будет тот, когда она сняла штаны и показала свои недостатки?".

Как на церемонии оказался голый гость: смотрите видео

Падение Дженнифер Лоуренс сделало ее платье очень дорогим

Когда Дженнифер Лоуренс спешила на сцену в 2013 году, чтобы получить Оскар за роль в фильме "Мой парень – псих", она споткнулась и упала в своем роскошном бледно-розовом платье Christian Dior. Это было забавно, но взволнованные актеры и режиссеры частенько падают на красных дорожках и на церемониях. Курьез был в том, что забавный инцидент сделал платье Лоуренс культовым. И цена на него выросла до 4 миллионов долларов.

И падение в этом году тоже случилось Без курьезов не обошлось: голливудская актриса упала на красной дорожке Оскара-2024

Падение Дженнифер Лоуренс: смотрите видео

Суперзвездное селфи

В 2014 году ведущей церемонии стала американская телеведущая Эллен Дедженерес. Она шутила, появилась в образе доброй ведьмы Глинды из Страны Оз, заказала для звездных гостей пиццу, пока они ждали конца церемонии, и блюд от шеф-повара Вольфганга Пака, собрав с актеров деньги за доставку. И сделала самое звездное селфи в истории премии. На нем была сама Эллен, Мерил Стрип, Джулия Робертс, Брэд Питт, Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс, Анджелина Джоли, Кевин Спейси, Ченнинг Татум, Джаред Лето и Люпита Нионго. Всего за несколько часов фото набрало более двух миллионов ретвитов и вошло в историю кинопремии. А шутка: "Вот бы у Брэдли Купера рука была длиннее" набрала множество лайков.

Как выглядело суперзвездное селфи: смотрите видео

Ошибка "Ла-Ла Ленда"

Пожалуй, самым большим конфузом на церемонии стал инцидент 2017 года. Фэй Данауэй и Уоррен Битти, сыгравшие полвека назад Бонни и Клайда, объявили победителем фильм "Ла-Ла Ленд". На сцену успели подняться актеры и создатели картины. Они успели получить статуэтки и даже произнести благодарственную речь, когда выяснилось, что победила драма "Лунный свет".

Оказалось, что Уоррену Битти дали неправильный конверт, в котором объявлялась награда за "Лучшую женскую роль". Команда "Лунного сияния" конечно получила свои статуэтки, но момент был испорчен.

Курьез с лучшим фильмом 2017 года: смотрите видео

Очень странные благодарственные речи

На церемонии действует правило: благодарственная речь длится не более 45 секунд. Если победитель забывает о времени, его прерывает оркестр. Правило ввели после 2002 года, когда церемония затянулась почти на пять часов из-за болтливых победителей.

К слову, самыми немногословными были Уильям Холден и Альфред Хичкок. Получив статуэтки, они ограничились коротким "спасибо".

Зато Кьюба Гудинг-младший 14 раз сказал залу, что любит его, а Роберто Бениньи был так рад, что пошел на сцену по спинкам кресел, а потом, переволновавшись, выдал очень странную благодарственную речь, заявив, что хотел бы быть "богом Юпитером, чтобы похитить всех присутствующих и заняться с ними любовью".