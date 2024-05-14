У сучасному різноманітті буває складно обрати сонцезахисні окуляри. Тому експерти дали 4 базових поради, які допоможуть знайти ідеальну модель.

До теми Як обрати сонцезахисні окуляри за формою обличчя: корисні поради

Ідеальна форма окулярів

Обираючи сонцезахисні окуляри, варто приміряти різні форми оправ. Нині існує їх чимало: авіатори, wayfarers, котяче око, круглі, квадратні, незвичайної та асиметричної форми. Якщо складно обрати одну форму, то варто приміряти декілька, й обрати серед них ту, що найбільше пасуватиме.

Враховуйте форму обличчя

З першого пункту випливає наступний – форма обличчя. Річ у тім, що одна й та ж оправа матиме різний вигляд на різних формах обличчя. Так, жінкам з круглим обличчям варто обирати такі форми оправ, які додадуть кутів – квадратні чи прямокутні. А от круглі окуляри на круглому обличчі лише перевантажуватимуть м'які риси обличчя.

Тому важливо обирати таку оправу сонцезахисних окулярів, яка буде протилежною до форми обличчя.



Поради, як обрати сонцезахисні окуляри / Фото Freepik

Важливий не лише стиль, а й захист

Необхідно пам'ятати, що сонцезахисні окуляри – це не лише стильний аксесуар. У першу чергу вони повинні захищати очі від ультрафіолету, пилу, бруду й диму. Щоб захист був надійним, експерти радять обирати лінзи категорії 2 або 3 – вони зменшують відблиски.

Окрім того, вода, мокрий асфальт, пісок, сніг, лід є основними джерелами поляризації світла й створюють оптичні ілюзії. Щоб очі були захищеними, варто обирати поляризовані лінзи. За словами фахівців, вони зменшують відблиски, а також роблять зображення чіткішим.

Фотохромні лінзи темніють під впливом сонячного світла, тому найкраще підходять для тих, хто постійно носить окуляри

Догляд за окулярами – не менш важливий

Коли ідеальну пару окулярів вдалося знайти, то варто не забувати про правильний догляд за ними. Так, лінзи треба протирати серветками з мікрофібри, а якщо є плями – змити їх мильним розчином і насухо витерти.

Окрім того, не рекомендується використовувати агресивні хімічні речовини для очищення окулярів, адже вони можуть пошкодити лінзи.

Щоб окуляри якомога довше захищали очі, не варто також залишати їх на панелі приладів автомобіля. Високі температури можуть зіпсувати лінзи, зруйнувати їхні дзеркальні та антивідблискові функції.