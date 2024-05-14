В современном многообразии бывает сложно выбрать солнцезащитные очки. Поэтому эксперты дали 4 базовых совета, которые помогут найти идеальную модель.

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Идеальная форма очков

Выбирая солнцезащитные очки, стоит примерить различные формы оправ. Сейчас существует их немало: авиаторы, wayfarers, кошачий глаз, круглые, квадратные, необычной и асимметричной формы. Если сложно выбрать одну форму, то стоит примерить несколько, и выбрать среди них ту, что больше всего подойдет.

Учитывайте форму лица

Из первого пункта следует следующий – форма лица. Дело в том, что одна и та же оправа будет выглядеть по-разному на разных формах лица. Так, женщинам с круглым лицом стоит выбирать такие формы оправ, которые придадут углов – квадратные или прямоугольные. А вот круглые очки на круглом лице только перегружать мягкие черты лица.

Поэтому важно выбирать такую оправу солнцезащитных очков, которая будет противоположной к форме лица.



Советы, как выбрать солнцезащитные очки / Фото Freepik

Важен не только стиль, но и защита

Необходимо помнить, что солнцезащитные очки – это не только стильный аксессуар. В первую очередь они должны защищать глаза от ультрафиолета, пыли, грязи и дыма. Чтобы защита была надежной, эксперты советуют выбирать линзы категории 2 или 3 – они уменьшают блики.

Кроме того, вода, мокрый асфальт, песок, снег, лед являются основными источниками поляризации света и создают оптические иллюзии. Чтобы глаза были защищенными, стоит выбирать поляризованные линзы. По словам специалистов, они уменьшают блики, а также делают изображение более четким.

Фотохромные линзы темнеют под воздействием солнечного света, поэтому лучше всего подходят для тех, кто постоянно носит очки

Уход за очками – не менее важен не менее важен

Когда идеальную пару очков удалось найти, то стоит не забывать о правильном уходе за ними. Так, линзы надо протирать салфетками из микрофибры, а если есть пятна – смыть их мыльным раствором и насухо вытереть.

Кроме того, не рекомендуется использовать агрессивные химические вещества для очистки очков, ведь они могут повредить линзы.

Чтобы очки как можно дольше защищали глаза, не стоит также оставлять их на панели приборов автомобиля. Высокие температуры могут испортить линзы, разрушить их зеркальные и антибликовые функции.