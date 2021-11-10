Щоб створити малюнок з проведеного маршруту, чоловік використовує спеціальний додаток.

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Кожна картина займає в чоловіка до 10 годин їзди на велосипеді.

Що відомо про Піта Стоукса 45-річний чоловік обожнює велоспорт та присвячує йому весь вільний час. Стоукс живе в австралійській Аделаїді – столиці Південної Австралії. Він вже встиг зібрати цілу колекцію цифрових малюнків, проїхавши сотні кілометрів.



Піт Стоукс обожнює велоспорт / Фото з інстаграму Стоукса

У доробку велохудожника є різноманітні зображення: тварини – реальні й вигадані, а також відомі особистості.

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Однією з найвизначніших робіт Стоукса є малюнок Людвіга ван Бетховена – чоловік вималював маршрут на честь 250-річчя композитора. На роботу в нього пішло понад 7 годин – за цей час чоловік проїхав майже 130 кілометрів.

Чоловік створює малюнки з велосипедних маршрутів / Фото з інстаграму Стоукса

Чоловік створює малюнки з велосипедних маршрутів / Фото з інстаграму Стоукса

Чоловік створює малюнки з велосипедних маршрутів / Фото з інстаграму Стоукса

Чоловік створює малюнки з велосипедних маршрутів / Фото з інстаграму Стоукса

Чоловік створює малюнки з велосипедних маршрутів / Фото з інстаграму Стоукса

Чоловік створює малюнки з велосипедних маршрутів / Фото з інстаграму Стоукса