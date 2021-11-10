Чтобы создать рисунок из проведенного маршрута, мужчина использует специальное приложение.

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Каждая картина занимает у мужчины до 10 часов езды на велосипеде.

Что известно о Пите Стоуксе 45-летний мужчина обожает велоспорт и посвящает ему все свободное время. Стоукс живет в австралийской Аделаиде, столице Южной Австралии. Он уже успел собрать целую коллекцию цифровых рисунков, проехав сотни километров.



Пот Стоукс обожает велоспорт / Фото из инстаграма Стоукса

В активе велохудожника есть разнообразные изображения: животные – реальные и вымышленные, а также известные личности.

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Одной из самых выдающихся работ Стоукса является рисунок Людвига ван Бетховена – мужчина вырисовал маршрут в честь 250-летия композитора. На работу у него ушло больше 7 часов – за это время мужчина проехал почти 130 километров.

Мужчина создает рисунки из велосипедных маршрутов / Фото из инстаграма Стоукса

Мужчина создает рисунки из велосипедных маршрутов / Фото из инстаграма Стоукса

Мужчина создает рисунки из велосипедных маршрутов / Фото из инстаграма Стоукса

Мужчина создает рисунки из велосипедных маршрутов / Фото из инстаграма Стоукса

Мужчина создает рисунки из велосипедных маршрутов / Фото из инстаграма Стоукса

Мужчина создает рисунки из велосипедных маршрутов / Фото из инстаграма Стоукса